T20 विश्व कप के लिए कनाडा की टीम में शामिल हैं कप्तान समेत ये 6 प्लेयर, जिन्होंने भारत में लिया है जन्म
कनाडा की टीम टी20 विश्व कप 2026 में खेलेगी तो यह टीम कनाडा की कम और भारत की ज्यादा लगेगी, क्योंकि 15 में से 11 खिलाड़ी तो भारतीय मूल के हैं। इनमें से 6 खिलाड़ियों का जन्म तो भारत में हुआ है।
T20 World Cup 2026 में जब कनाडा की टीम मैदान पर उतरेगी तो यह कनाडा की कम और भारत की टीम ज्यादा नजर आएगी। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि कनाडा की टीम में एक या दो नहीं, बल्कि 11 ऐसे प्लेयर हैं, जो भारतीय मूल के हैं। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि कप्तान समेत कुल 6 खिलाड़ियों का तो जन्म ही भारत में हुआ है। दो खिलाड़ी ऐसे हैं, जो पाकिस्तान में जन्मे हैं। इतने ही खिलाड़ी इस 15 सदस्यीय टीम में कैरेबियन बोर्न हैं। बाकी के खिलाड़ी भले ही कनाडा में जन्मे हों, लेकिन उनमें से ज्यादातर खिलाड़ी भी भारतीय मूल के हैं।
सबसे पहले बात करते हैं कप्तान दिलप्रीत सिंह बाजवा की, जो पंजाब के गुरदासपुर में जन्मे हैं। नवनीत सिंह धालीवाल पंजाब के चंडीगढ़ में जन्मे हैं। जसकरन सिंह बुट्टर के जन्म पंजाब के मोहाली में हुआ है, जो इंडिया ए के लिए भी खेले हैं। श्रेयस मोवा का जन्म आंध्र प्रदेश के गुंतूर में हुआ है, जबकि गुजरात के वडोदरा में अंश प्रदीपकुमार पटेल का जन्म हुआ है। टीम में शामिल शिवम शर्मा दिल्ली में जन्मे हैं। 15 में से 6 खिलाड़ी तो भारत में ही जन्मे हैं। वहीं, पाकिस्तान में साद बिन जफर और कलीम साना का जन्म हुआ है। वेस्टइंडीज के गयाना में डिलोन हिलिंगर और बारबाडोस में निकोलस किर्टन जन्मे हैं।
टीम में 5 खिलाड़ी ऐसे हैं, जिनका संभावित तौर पर जन्म कनाडा में हुआ है, लेकिन सभी भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं। इनमें हर्ष ठाकर, कंवरपाल तथगुर, युवराज सिंह सामरा, रविंद्र पाल सिंह और अजयवीर सिंह हुंड का नाम शामिल है। नाम से ही प्रतीत होता है कि इनका ताल्लुक भारत से है। ये भले ही कनाडा में जन्म लिए हों, लेकिन इनके परिवार भारत के ही रहने वाले हैं। इस तरह कनाडा की टीम भारत की टीम ज्यादा लग रही है। कनाडा की टीम टी20 विश्व कप 2026 में ग्रुप डी का हिस्सा है, जिसमें उनके साथ साउथ अफ्रीका, यूएई, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान की टीम शामिल है। पहला मैच कनाडा को 9 फरवरी को साउथ अफ्रीका से खेलना है, जो पिछले विश्व कप की फाइनलिस्ट थी।