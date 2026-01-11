भारतीय गेंदबाजों को कॉनवे-हेनरी की जोड़ी ने किया परेशान, 27 साल में पहली बार हुआ ऐसा

संक्षेप: डेवोन कॉनवे और हेनरी निकोल्स की जोड़ी ने रविवार को पहले वनडे में भारत के खिलाफ पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की। भारत में 27 साल बाद कीवी टीम की ओपनिंग जोड़ी शतकीय साझेदारी करने में सफल रही है।

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला वडोदरा में खेला जा रहा है। पहले मैच में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। हालांकि कप्तान का ये फैसला सही साबित नहीं हुआ, क्योंकि न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे और हेनरी निकोल्स ने कीवी टीम को शानदार शुरुआत दिलाई है। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की और अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करवाया। भारतीय टीम को हर्षित राणा ने पहली सफलता दिलाई। उन्होंने हेनरी को पवेलियन का रास्ता दिखाया।

न्यूजीलैंड के लिए पहले विकेट के लिए हुई ये साझेदारी काफी यादगार बन गई है क्योंकि 2019 के बाद पहली बार न्यूजीलैंड ने विदेशी सरजमीं पर पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की। इससे पहले 2019 क्रिकेट विश्व कप के दौरान मार्टिन गुप्टिल और कोलिन मुनरो ने श्रीलंका के खिलाफ कार्डिफ में 137* रनों की नाबाद ओपनिंग साझेदारी की थी और अब डेवोन कॉनवे और हेनरी निकोल्स की जोड़ी ने ये कमाल किया है। हेनरी निकोल्स 69 गेंद में 62 रन बनाकर आउट हुए। हर्षित राणा ने उन्हें केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवाया।

भारत में न्यूजीलैंड की टीम की ओर से वनडे में सिर्फ तीन बार ओपनिंग जोड़ी ने 100 से अधिक रन जोड़े हैं। पहली बार 1988 में ये कारनामा हुआ था। एंड्रयू जोन्स, जॉन राइट ने वडोदरा में पहले विकेट के लिए 140 रन की साझेदारी की थी। वहीं 1999 में नाथन एस्टल, क्रेग स्पीयरमैन की जोड़ी ने राजकोट में पहले विकेट के लिए 115 रन जोड़े थे।

हेनरी निकोल्स और डेवोन कॉनवे के बीच पहले विकेट के लिए 21.4 ओवर में 117 रन की साझेदारी हुई। हर्षित राणा ने इस जोड़ी को तोड़ा। इसके कुछ देर बाद डेवोन कॉनवे भी पवेलियन लौट गए। कॉनवे ने 67 गेंद में 56 रन बनाए। उन्हें भी हर्षित राणा ने आउट किया।

भारत में न्यूजीलैंड के लिए 100 से ज्यादा की ओपनिंग पार्टनरशिप (वनडे)

140 - एंड्रयू जोन्स, जॉन राइट, वडोदरा, 1988

117 - डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, वडोदरा, 2026*