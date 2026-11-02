विराट कोहली के निशाने पर होंगे ये 10 रिकॉर्ड, न्यूजीलैंड में रचते चले जाएंगे कीर्तिमान पर कीर्तिमान
विराट कोहली के निशाने पर 10 रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में होने वाले हैं। इनमें 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी शामिल हैं। वे कीर्तिमान पर कीर्तिमान रचते चले जाएंगे।
इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के लिए हर कोई एक्साइटेड है, क्योंकि विराट कोहली इस सीरीज में खेलने वाले हैं। उनके साथ हिटमैन रोहित शर्मा भी नजर आएंगे। संभावित रूप से यह विराट और रोहित का आखिरी न्यूजीलैंड दौरा है, क्योंकि इसके बाद यहां भारत की वनडे सीरीज जल्द होने वाली नहीं है। दोनों सिर्फ इसी फॉर्मेट में खेलते हैं और वर्ल्ड कप 2027 के बाद रिटायर हो सकते हैं। यही वजह है कि हर कोई चाहेगा कि विराट ज्यादा से ज्यादा रन बनाएं। अगर वे ऐसा करते हैं तो फिर कई रिकॉर्ड उनके निशाने पर होंगे। इनमें 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी शामिल हैं। आप 4 नवंबर से शुरू होने वाली सीरीज से पहले जान लीजिए कि विराट की निगाहें कौन-कौन से कीर्तिमान स्थापित करने पर होंगी।
विराट कोहली ने अगर एक शतक वनडे सीरीज में लगा दिया तो वे लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगे। अगर रन चेज करते हुए किसी मैच में 54 रन विराट ने बनाए तो वे वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में रन चेज करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। वनडे क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बनने के लिए विराट को सिर्फ 75 रनों की जरूरत है। विराट कोहली जैसे ही 103 रन इस सीरीज में बनाएंगे तो वे पहले ऐसे बल्लेबाज बन जाएंगे, जिन्होंने ओडीआई क्रिकेट में 2000 रन न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाए हैं।
विराट कोहली सिर्फ 179 रनों की जरूरत है और वे इंटरनेशनल क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। नंबर 3 पर उतरकर जैसे ही वे 12 रन बनाएंगे। वैसे ही वह नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए 13 हजार रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन जाएंगे। एक अर्धशतकीय पारी खेलते ही वह SENA देशों (साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) के खिलाफ सबसे ज्यादा फिफ्टी प्लस स्कोर करने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे।
टीम इंडिया अगर मैच जीते और उसमें विराट ने 50 से ज्यादा रन की पारी खेली हो तो वे वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 50 प्लस की पारी विनिंग कॉज में खेलने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज में विराट ने अगर दो बार 50 से ज्यादा का स्कोर किया तो वे इस देश के खिलाफ सबसे ज्यादा बार 50 प्लस की पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। इसके साथ-साथ अगर विराट ने 5 कैच इस सीरीज में पकड़ लिए तो वे इंटरनेशनल क्रिकेट में 350 कैच लेने वाले पहले भारतीय फील्डर बन जाएंगे।
विराट के निशाने पर होंगे ये वर्ल्ड रिकॉर्ड और रिकॉर्ड
1. सबसे ज्यादा लिस्ट ए शतकों से एक शतक दूर
2. ODI चेज में सबसे ज्यादा रनों से 54 रन दूर
3. नंबर 3 पर ODI में 13 हजारी बनने से 12 रन दूर
4. ODI में विनिंग कॉज में सबसे ज्यादा बार 50+ स्कोर से एक 50+ स्कोर दूर
5. SENA देशों के खिलाफ सबसे ज्यादा 50+ स्कोर से एक अर्धशतक दूर
6. न्यूजीलैंड के खलिाफ ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज से 75 रन दूर
7. न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI में 2 हजारी बनने से 103 रन दूर
8. इंटरनेशनल क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज से 179 रन दूर
9. न्यूजीलैंड के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर करने वालों में 2 अर्धशतक दूर
10. 350 कैच इंटरनेशनल क्रिकेट में पकड़ने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बनने से 5 कैच दूर।
इसमें नंबर 1 से 5 तक वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, जबकि 6 से 10 नंबर तक रिकॉर्ड बनेंगे।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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