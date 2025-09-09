क्लास में लड़की से कराईं 100 ऊठक-बैठक; महिला टीचर नौकरी से बर्खास्त, FIR भी दर्ज
छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के प्रतापगढ़ स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल की एक महिला टीचर को सोमवार को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। महिला टीचर पर 8 साल की एक बच्ची को डंडे से पीटने और 100 बार ऊठक-बैठक करने के लिए मजबूर करने का आरोप है।
छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के प्रतापगढ़ स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल की एक महिला टीचर को सोमवार को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। महिला टीचर पर 8 साल की एक बच्ची को डंडे से पीटने और 100 बार ऊठक-बैठक करने के लिए मजबूर करने का आरोप है। पुलिस ने जिला कलेक्टर और शिक्षा अधिकारियों की सिफारिश के बाद आरोपी महिला टीचर के खिलाफ बीएनएस और जुवेनाइल जस्टिस ऐक्ट के तहत एफआईआर भी दर्ज कर लिया है।
द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने बताया कि सेकेंड क्लास में पढ़ने वाली छात्रा के पैर की मांसपेशियों में गंभीर चोट आई है और उसे बेहतर इलाज के लिए एम्स रायपुर रेफर कर दिया गया है।
जल्द होगी गिरफ्तारी
सरगुजा के एसपी राजेश अग्रवाल ने टीचर के खिलाफ मामला दर्ज होने की पुष्टि की है। एसपी ने कहा कि उसे जल्द ही गिफ्तार कर लिया जाएगा।
बच्ची रायपुर एम्स में भर्ती
जिला शिक्षा अधिकारी दिनेश झा ने कहा, "लड़की को एम्स-रायपुर रेफर कर दिया गया है। डॉक्टरों ने कहा है कि उसे अपने पैरों पर वापस खड़े होने और स्वस्थ होने में कुछ समय लगेगा।"
लड़की ने बताया कि वह पिछले बुधवार को टॉयलेट जा रही थी, तभी टीचर ने उसे रोका और दो बार डंडे से मारा। इसके बाद टीचर ने उसे क्लास में वापस बुलाकर 100 ऊठक-बैठक करने को कहा। इसके तुरंत बाद उसके घुटनों के नीचे तेज दर्द हुआ और वह गिर पड़ी।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।