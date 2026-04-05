छत्तीसगढ़ में रेप के बाद महिला की हत्या, प्राइवेट पार्ट में डाली बोतल; आरोपी अब तक फरार
छत्तीसगढ़ के सरगुजा में मां महामाया मंदिर के पास 03 अप्रैल को मिली लाश के मामले पुलिस की चार टीमों के हाथ कुछ भी नहीं आया है। महिला के पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट से मिले तथ्यों ने भारी दरिदंगी के सुबूत दिए हैं।
छत्तीसगढ़ के सरगुजा में मां महामाया मंदिर के पास 03 अप्रैल को मिली लाश के मामले पुलिस की चार टीमों के हाथ कुछ भी नहीं आया है। महिला के पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट से मिले तथ्यों ने भारी दरिदंगी के सुबूत दिए हैं। महिला के निजी अंग में प्लास्टिक की बोतल, सिर और पसलियों की हड्डी टूटी मिली है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में पोस्टमार्टम टीम के प्रमुख डॉक्टर संटू बाघ के अनुसार, महिला के साथ अत्यंत क्रूरता की गई थी।
प्राइवेट पार्ट में डाली प्लास्टिक की बोतल
पोस्टमार्टम के दौरान महिला के निजी अंग में प्लास्टिक की बोतल पाई गई, जिसे सावधानीपूर्वक निकाला गया। उन्होंने बताया कि महिला के सीने की दोनों ओर की कई पसलियां टूटी हुई थीं, जो सामान्य परिस्थितियों में संभव नहीं है। इससे यह संकेत मिलता है कि आरोपी ने अत्यधिक बल प्रयोग किया या एक से अधिक लोग वारदात में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा सिर की हड्डियों में फ्रैक्चर, गला दबाने के निशान और शरीर पर संघर्ष के कई चिन्ह भी मिले हैं। इससे स्पष्ट है कि महिला ने हमलावरों से बचने का प्रयास किया था।
महिला के साथ हुई निर्भया कांड जैसी बर्बरता
अंबिकापुर स्थित मां महामाया मंदिर के समीप महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। प्रारंभिक जांच में सामने आए तथ्यों ने दिल्ली के निर्भया कांड जैसी बर्बरता की यादें ताजा कर दी हैं। महिला के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए हैं और उसके साथ दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस को घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से अहम सुराग मिले हैं, लेकिन अब तक आरोपी गिरफ्त से बाहर है।
मंदिर के पास मिला था महिला का शव
पुलिस के अनुसार, 03 अप्रैल की सुबह मंदिर के पास महिला का शव बरामद किया गया था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच में ही मामला गंभीर प्रतीत होने पर पुलिस ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच शुरू कर दी थी।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमोलक सिंह ढिल्लो ने बताया कि घटनास्थल और शव की स्थिति को देखते हुए यह दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला प्रतीत होता है। पुलिस ने देर शाम संदिग्ध आरोपी का नाम और हुलिया सार्वजनिक किया, जिसकी पहचान मिथुन पांडा के रूप में की गई है।
सीसीटीवी में नजर आया आरोपी
पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी वारदात के बाद अलग-अलग स्थानों पर भागता हुआ देखा गया है। एक सीसीटीवी फुटेज में वह रेलवे स्टेशन क्षेत्र में नंगे पैर घूमता हुआ नजर आया है। इसके आधार पर पुलिस उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है।
आरोपी को पकड़ने में जुटीं 4 टीमें
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने चार विशेष टीमें गठित की हैं। इन टीमों को अलग-अलग क्षेत्रों में आरोपी की तलाश और साक्ष्य जुटाने की जिम्मेदारी दी गई है। तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों की मदद से आरोपी तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल सकी है।
परिजनों ने की महिला की पहचान
मृतका की पहचान उसके परिजनों द्वारा कर ली गई है। बताया जा रहा है कि वह आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से थी। स्थानीय लोगों और प्रशासनिक सहयोग से उसका अंतिम संस्कार कराया गया। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और वे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं।
इस जघन्य वारदात के बाद अंबिकापुर में जनाक्रोश का माहौल है। विभिन्न सामाजिक संगठनों और नागरिकों ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। शहर के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए और प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की गई।
कांग्रेस ने की आरोपी की गिरफ्तारी की मांग
राजनीतिक स्तर पर भी इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर कानून-व्यवस्था को लेकर हमला बोलते हुए कहा है कि प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है। जिला महिला कांग्रेस ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी और सख्त सजा की मांग की।
पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने इस घटना को अत्यंत अमानवीय बताते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं समाज के लिए शर्मनाक हैं। उन्होंने दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग की है, ताकि पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय मिल सके।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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