Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

छत्तीसगढ़ : कांकेर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, इनामी महिला नक्सली कमांडर 'रूपी' एनकाउंटर में ढेर

Apr 13, 2026 09:40 am ISTPraveen Sharma कांकेर, एएनआई/पीटीआई
share

छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों ने आज 5 लाख की इनामी एक महिला नक्सल एरिया कमांडर को मुठभेड़ में मार गिराया। मारी गई महिला नक्सली की पहचान रूपी के रूप में हुई है, वह माओवादियों की परतापुर क्षेत्र समिति की सदस्य थी।

छत्तीसगढ़ : कांकेर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, इनामी महिला नक्सली कमांडर 'रूपी' एनकाउंटर में ढेर

छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक महिला नक्सल एरिया कमांडर को ढेर कर दिया। पुलिस ने सोमवार को बताया कि यह मुठभेड़ कांकेर जिले में छोटे बेठिया पुलिस थाना क्षेत्र के जंगलों में हुई। पुलिस अधिकारियों ने सोमवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मारी गई महिला नक्सली पर 5 लाख रुपये का इनाम घोषित था।

कांकेर के पुलिस अधीक्षक निखिल रखेचा ने बताया कि मारी गई महिला नक्सली की पहचान ‘रूपी’ के तौर पर हुई है, जो माओवादियों की प्रतापपुर एरिया कमेटी की सदस्य थी।

ये भी पढ़ें:नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ के लिए 'बस्तर 2.0', CM साय ने सरकार की प्राथमिकता बताई

छोटे बेठिया इलाके में हुई मुठभेड़

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ आज सुबह छोटे बेठिया पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक वनक्षेत्र में तब हुई जब सुरक्षाबल नक्सल रोधी अभियान पर था। उन्होंने बताया कि घटनास्थल से एक महिला नक्सली का शव और एक हथियार बरामद किया गया है। अधिकारी ने बताया कि इलाके में अब भी अभियान जारी है और विस्तृत जानकारी का इंतजार है।

यह घटना 31 मार्च को सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को सशस्त्र माओवादी मुक्त घोषित किए जाने के 12 दिन बाद हुई है। बता दें कि इस साल 31 मार्च को सरकार ने छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया। सुरक्षा बलों द्वारा घने जंगलों में चलाए गए अथक अभियान के बाद उग्रवादियों का कोई नेता या कैडर नहीं बचा, जिनमें से अधिकतर या तो मारे गए हैं या उन्होंने हथियार डाल दिए हैं।

ये भी पढ़ें:छत्तीसगढ़ में दर्दनाक हादसा! 2 कार की टक्कर में 6 लोगों की मौत; 3 गंभीर

देश में नक्सलवाद का खात्मा, जो हथियार उठाएगा कीमत भी चुकाएगा : अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 30 मार्च लोकसभा में देश नक्सलवाद से मुक्त होने का ऐलान किया था। उन्होंने वामपंथी नक्सलवाद को विदेशी विचारों का परिणाम बताते हुए कहा था कि हिंसा के लिए देश में कोई जगह नहीं है और शांति की इच्छाशक्ति की बदौलत ही मोदी सरकार ने नक्सलवाद को खत्म करने में कामयाबी हासिल की है। अमित शाह ने कहा कि देश नक्सल मुक्त हो चुका है और अब जो हथियार उठाएगा, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।

छत्तीसगढ़ में 4 दशक बाद माओवादी विद्रोह का अंत, बस्तर क्षेत्र नक्सलवाद से मुक्त घोषित

गौरतलब है कि, बीते महीने चार दशक से अधिक समय बाद छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में माओवादी सशस्त्र आंदोलन का अंत हो गया। केंद्र सरकार द्वारा तय समयसीमा के तहत 30 मार्च 2026 को इस क्षेत्र को वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से मुक्त घोषित कर दिया गया। दरअसल, 1980 के दशक में माओवादी पड़ोसी आंध्र प्रदेश में पुलिस के बढ़ते दबाव के चलते दंडकारण्य के जंगलों, विशेषकर बस्तर में पहुंचे थे, जहां उन्होंने इसे अपने ठिकाने के रूप में विकसित करने की कोशिश की। एक छोटे वैचारिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ यह अभियान धीरे-धीरे सशस्त्र विद्रोह में तब्दील हो गया, लेकिन पिछले एक दशक में इसके प्रभाव में लगातार गिरावट आई है।

ये भी पढ़ें:माओवादियों के मास्टरमाइंड अब सुरक्षाबलों के मददगार; जवानों को देंगे खास ट्रेनिंग
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।