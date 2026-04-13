छत्तीसगढ़ : कांकेर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, इनामी महिला नक्सली कमांडर 'रूपी' एनकाउंटर में ढेर

छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों ने आज 5 लाख की इनामी एक महिला नक्सल एरिया कमांडर को मुठभेड़ में मार गिराया। मारी गई महिला नक्सली की पहचान रूपी के रूप में हुई है, वह माओवादियों की परतापुर क्षेत्र समिति की सदस्य थी।

छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक महिला नक्सल एरिया कमांडर को ढेर कर दिया। पुलिस ने सोमवार को बताया कि यह मुठभेड़ कांकेर जिले में छोटे बेठिया पुलिस थाना क्षेत्र के जंगलों में हुई। पुलिस अधिकारियों ने सोमवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मारी गई महिला नक्सली पर 5 लाख रुपये का इनाम घोषित था।

कांकेर के पुलिस अधीक्षक निखिल रखेचा ने बताया कि मारी गई महिला नक्सली की पहचान ‘रूपी’ के तौर पर हुई है, जो माओवादियों की प्रतापपुर एरिया कमेटी की सदस्य थी।

छोटे बेठिया इलाके में हुई मुठभेड़ एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ आज सुबह छोटे बेठिया पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक वनक्षेत्र में तब हुई जब सुरक्षाबल नक्सल रोधी अभियान पर था। उन्होंने बताया कि घटनास्थल से एक महिला नक्सली का शव और एक हथियार बरामद किया गया है। अधिकारी ने बताया कि इलाके में अब भी अभियान जारी है और विस्तृत जानकारी का इंतजार है।

यह घटना 31 मार्च को सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को सशस्त्र माओवादी मुक्त घोषित किए जाने के 12 दिन बाद हुई है। बता दें कि इस साल 31 मार्च को सरकार ने छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया। सुरक्षा बलों द्वारा घने जंगलों में चलाए गए अथक अभियान के बाद उग्रवादियों का कोई नेता या कैडर नहीं बचा, जिनमें से अधिकतर या तो मारे गए हैं या उन्होंने हथियार डाल दिए हैं।

देश में नक्सलवाद का खात्मा, जो हथियार उठाएगा कीमत भी चुकाएगा : अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 30 मार्च लोकसभा में देश नक्सलवाद से मुक्त होने का ऐलान किया था। उन्होंने वामपंथी नक्सलवाद को विदेशी विचारों का परिणाम बताते हुए कहा था कि हिंसा के लिए देश में कोई जगह नहीं है और शांति की इच्छाशक्ति की बदौलत ही मोदी सरकार ने नक्सलवाद को खत्म करने में कामयाबी हासिल की है। अमित शाह ने कहा कि देश नक्सल मुक्त हो चुका है और अब जो हथियार उठाएगा, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।