25 साल पहले खुद के लगाए पेड़ को काटे जाने पर फूट-फूटकर रोई 90 साल की महिला, VIDEO वायरल

छत्तीसगढ़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें 25 साल पहले खुद के हाथों लगाए गए पीपल के पेड़ को काटे जाने पर 90 साल की एक महिला फूट-फूटकर रो रही है। वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

छत्तीसगढ़ में एक बुजुर्ग महिला द्वारा 25 साल पहले लगाए गए पीपल के पेड़ को अवैध रूप से काटे जाने पर विलाप करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है। इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने रविवार को पीटीआई-भाषा को बताया कि खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के सर्रागोंडी गांव के बाहरी इलाके में सड़क किनारे सरकारी जमीन पर खड़े इस पेड़ को 5 अक्टूबर की रात को काटा गया था।

इस वीडियो में 90 साल की महिला देवला बाई पटेल पेड़ के कटे हुए टुकड़े पर सिर रखकर विलाप करती नजर आ रही हैं। इसे सोशल मीडिया पर कई लोगों ने शेयर किया है।

केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू ने हैशटैग ‘एक पेड़ मां के नाम’ के साथ वीडियो एक्स पर शेयर करते हुए लिखा कि यह बहुत ही हृदय विदारक दृश्य है। एक बुजुर्ग महिला उस पीपल के पेड़ को काट दिए जाने पर फूट-फूट कर रो रही है जिसे उसने 20 साल पहले लगाया था। मुझे बताया गया है कि यह छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि ग्रामीण प्रमोद पटेल द्वारा 6 अक्टूबर को दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर इमरान मेमन और प्रकाश कोसरे को इसके लिए गिरफ्तार किया गया है। अधिकारी ने बताया कि मेमन ने हाल ही में बगल की कृषि भूमि खरीदी थी। वह सड़क तक पहुंच बनाने के लिए पेड़ को हटाना चाहता था। 5 अक्टूबर को उसने पेड़ काटने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों के कड़े विरोध के कारण ऐसा नहीं कर सका। इसके बाद दोनों ने कथित तौर पर रात में पेड़ काट दिया। अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने जिस कटर मशीन का इस्तेमाल किया था, उसे पास की नदी में फेंक दिया। उसे निकालने के लिए गोताखोरों को लगाया गया है।

आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 298 (किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाना या अपवित्र करना) और 238 (अपराध के सबूतों को मिटाना या अपराधी को छुपाने के लिए झूठी जानकारी देना) के अलावा सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी ने बताया कि दोनों आरोपियों को एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।