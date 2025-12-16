कपड़े, झुमके, नौकरी का झांसा देकर युवती से गैंगरेप; दरिंदगी में महिलाएं ने दिया साथ
जानकारी के मुताबिक, आरोपियों ने पीड़ित लड़की को नौकरी, नए कपड़े और झुमके दिलाने का झांसा दिया था। पीड़िता की शिकायत के आधार पर चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले से युवती के साथ गैंगरेप की दर्दनाक खबर सामने आई है। घटना को 2 युवकों ने अंजाम दिया। युवती के साथ हैवानियत भरी वारदात को अंजाम देने में 2 महिलाओं ने साथ दिया। जानकारी के मुताबिक, आरोपियों ने पीड़ित लड़की को नौकरी, नए कपड़े और झुमके दिलाने का झांसा दिया था। पीड़िता की शिकायत के आधार पर चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
जानकारी के मुताबिक, पीड़ित लड़की के माता-पिता हैदराबाद में रहकर काम करते हैं। 20 साल की लड़की अपने दादी-दादा के साथ गांव में ही रहती है। घटना 31 अक्तूबर की है। वह गांव के बड़े तालाब की तरफ घूमने गई थी। तभी आरोपी झनकेश्वर चंद्रा एक महिला लक्ष्मी महंत उर्फ मुस्कान के साथ बाइक पर आया और उसे नौकरी, कपड़े और झुमके दिलाने का झांसा दिया।
लड़की उनके चक्कर में फंस गई और बाइक पर सवार होकर उनके साथ चली गई। इसके बाद आरोपी उसे लक्ष्मी महंत के घर ले गए और फिर धनकुंवर यादव के घर। पीड़िता की शिकायत के मुताबिक, रात में झनकेश्वर चंद्रा और प्रदीप निराला ने लड़की को कमरे में बंद करके बारी-बारी से रेप किया। लक्ष्मी और धनकुंवर ने इस घटना को अंजाम दिलाने में सहयोग दिया।
पीड़िता की शिकायत के आधार पर चारों के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया। गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों के नाम हैं- प्रदीप निराला, झनकेश्वर चंद्रा, लक्ष्मी महंत और धनकुबेर यादव। पुलिस ने सबको गिरफ्तार करने के बाद जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।
