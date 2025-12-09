Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
सो रहे पति पर पेट्रोल डालकर आग लगाई, फिर कमरा बंद कर भाग गई; 70 प्रतिशत झुलसे युवक की मौत

Dec 09, 2025 04:29 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, वार्ता, रायपुर
छत्तीसगढ़ में एक खौफनाक वारदात सामने आया है। घरेलू विवाद में एक पत्नी ने अपने पति पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। गंभीर रूप से झुलसे पति की इलाज के दौरान मौत हो गई। दोनों की शादी को लगभग 22 साल हो चुके थे। लंबे समय से दंपति के बीच मनमुटाव बना हुआ था।

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के डीडी नगर क्षेत्र में घरेलू कलह में एक महिला के अपने पति पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गंभीर रूप से झुलसे 45 साल के युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई।

डीडी नगर थाने से मंगलवार को मिली जानकारी के अनुसार, आठ दिसंबर की रात पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया। बताया गया कि अरुण पटवा देर रात भतीजी की शादी से लौटने के बाद घर पहुंचे थे। विवाद के बाद वह सोने चले गए तभी आरोपी पत्नी ने उन पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर वहां से निकल गई।

आग की लपटों में घिरा अरुण चीखते हुए मदद के लिए पुकारने लगा। शोर सुनकर पड़ोसी घटनास्थल की ओर दौड़े और तत्काल पुलिस को सूचना दी। 70 प्रतिशत तक झुलस चुके अरुण को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

परिजनों ने बताया कि अरुण और उनकी पत्नी की शादी को लगभग 22 साल हो चुके थे। लंबे समय से उनके बीच मनमुटाव बना हुआ था। उनके बीच पहले भी कई बार विवाद हो चुका था और मामला थाने तक पहुंचा था। परिवार का आरोप है कि महिला द्वारा पहले भी मानसिक दबाव बनाने के प्रयास किए गए थे।

डीडी नगर पुलिस ने आरोपी पत्नी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस टीम ने आसपास के लोगों, रिश्तेदारों और परिजनों के बयान लेना शुरू कर दिया है। शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया है। रिपोर्ट आने के बाद और जानकारी मिलने की उम्मीद है। पुलिस का कहना है कि यह मामला बेहद गंभीर है। सभी बिंदुओं पर सावधानीपूर्वक जांच की जा रही है। घटना के बाद क्षेत्र में लोगों के बीच भय व चिंता का माहौल बना हुआ है।

