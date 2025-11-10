छत्तीसगढ़ में पति को मार लाश सूटकेस में भर पत्नी हुई फरार, बेटी को फोन पर बताई हत्या वाली बात

संक्षेप: छत्तीसगढ़ में जशपुर जिले के भिंजपुर गांव में सोमवार को एक व्यक्ति की लाश सूटकेस के अंदर मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतक की पत्नी ही उसकी हत्या कर शव को सूटकेस में बंद कर फरार हो गई है।

पुलिस ने आज बताया कि 43 वर्षीय मृतक संतोष भगत के बड़े भाई विनोद मिंज ने 9 नवंबर को दुलदुला थाना में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उसका छोटा भाई संतोष आरोपी पत्नी के साथ अलग घर में रहता था। उनके तीनों बच्चे शादीशुदा हैं और बाहर रहते हैं। मृतक की पत्नी मुंबई में काम करती थी और बीच-बीच में गांव आती रहती थी।

लगभग दो दिन पहले, 7 नवंबर को दोनों पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान कोरबा में रहने वाली उनकी मंझली बेटी को मां का फोन आया। उसने फोन पर माता-पिता के बीच झगड़े की आवाज सुनी, लेकिन किसी ने बात नहीं की और फोन काट दिया।

बेटी को फोन पर बताई पति की हत्या की बात अगले दिन पत्नी ने उसी बेटी को फोन कर बताया कि उसने अपने पति की हत्या कर दी है और शव को कम्बल में लपेटकर सूटकेस में बंद कर दिया है। बेटी घबरा गई और 9 नवंबर को अपने पति के साथ भिंजपुर पहुंचकर यह बात अपने ताऊ विनोद मिंज को बताई, जिसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी।

सूचना मिलते ही दुलदुला पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के घर की तलाशी ली। वहां एक बड़ा गहरे लाल रंग का ट्रॉली सूटकेस बैग मिला। गवाहों की मौजूदगी में सूटकेस खोला गया, जिसमें संतोष भगत का शव कम्बल से ढका हुआ पाया गया। पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर शव का पंचनामा तैयार किया और पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है।

जशपुर पुलिस ने बताया कि थाना दुलदुला में बीएनएस की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है और उसकी सक्रिय तलाश जारी है। इस मामले में आरोपी महिला घटना के बाद से फरार है। पुलिस की टीमें उसकी सक्रिय तलाश में लगी हुई हैं।