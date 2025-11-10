Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़wife fled after killing her husband and packed body into suitcase in Chhattisgarh jashpur village
छत्तीसगढ़ में पति को मार लाश सूटकेस में भर पत्नी हुई फरार, बेटी को फोन पर बताई हत्या वाली बात

छत्तीसगढ़ में पति को मार लाश सूटकेस में भर पत्नी हुई फरार, बेटी को फोन पर बताई हत्या वाली बात

संक्षेप: छत्तीसगढ़ में जशपुर जिले के भिंजपुर गांव में सोमवार को एक व्यक्ति की लाश सूटकेस के अंदर मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतक की पत्नी ही उसकी हत्या कर शव को सूटकेस में बंद कर फरार हो गई है।

Mon, 10 Nov 2025 03:28 PMPraveen Sharma जशपुर, वार्ता
share Share
Follow Us on

छत्तीसगढ़ में जशपुर जिले के भिंजपुर गांव में सोमवार को एक व्यक्ति की लाश सूटकेस के अंदर मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतक की पत्नी ही उसकी हत्या कर शव को सूटकेस में बंद कर फरार हो गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस ने आज बताया कि 43 वर्षीय मृतक संतोष भगत के बड़े भाई विनोद मिंज ने 9 नवंबर को दुलदुला थाना में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उसका छोटा भाई संतोष आरोपी पत्नी के साथ अलग घर में रहता था। उनके तीनों बच्चे शादीशुदा हैं और बाहर रहते हैं। मृतक की पत्नी मुंबई में काम करती थी और बीच-बीच में गांव आती रहती थी।

लगभग दो दिन पहले, 7 नवंबर को दोनों पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान कोरबा में रहने वाली उनकी मंझली बेटी को मां का फोन आया। उसने फोन पर माता-पिता के बीच झगड़े की आवाज सुनी, लेकिन किसी ने बात नहीं की और फोन काट दिया।

बेटी को फोन पर बताई पति की हत्या की बात

अगले दिन पत्नी ने उसी बेटी को फोन कर बताया कि उसने अपने पति की हत्या कर दी है और शव को कम्बल में लपेटकर सूटकेस में बंद कर दिया है। बेटी घबरा गई और 9 नवंबर को अपने पति के साथ भिंजपुर पहुंचकर यह बात अपने ताऊ विनोद मिंज को बताई, जिसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी।

सूचना मिलते ही दुलदुला पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के घर की तलाशी ली। वहां एक बड़ा गहरे लाल रंग का ट्रॉली सूटकेस बैग मिला। गवाहों की मौजूदगी में सूटकेस खोला गया, जिसमें संतोष भगत का शव कम्बल से ढका हुआ पाया गया। पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर शव का पंचनामा तैयार किया और पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है।

जशपुर पुलिस ने बताया कि थाना दुलदुला में बीएनएस की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है और उसकी सक्रिय तलाश जारी है। इस मामले में आरोपी महिला घटना के बाद से फरार है। पुलिस की टीमें उसकी सक्रिय तलाश में लगी हुई हैं।

एसएसपी जशपुर शशि मोहन सिंह ने बताया कि हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और तलाश के लिए पुलिस टीम महाराष्ट्र रवाना की गई है। उन्होंने कहा कि आरोपी महिला की गिरफ्तारी के बाद ही हत्या के कारणों का वास्तविक खुलासा हो पाएगा।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।