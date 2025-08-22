Wife Behavior Change After getting PhD Degree Taunt Husband Of Unemployment Chhattisgarh HC Called It Cruelty PHD की डिग्री मिलते ही बदल गई पत्नी, पति को मारा बेरोजगारी का ताना; HC ने कहा- ये तो क्रूरत, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
PHD की डिग्री मिलते ही बदल गई पत्नी, पति को मारा बेरोजगारी का ताना; HC ने कहा- ये तो क्रूरत

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पति को बेरोजगार होने का ताना मारना और आर्थिक तंगी के दौर से गुजरते समय अनुचित मांगें करना मानसिक क्रूरता है। जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की पीठ ने 18 अगस्त को एक शख्स को तलाक देते हुए यह टिप्पणी की।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, रायपुरFri, 22 Aug 2025 05:02 PM
PHD की डिग्री मिलते ही बदल गई पत्नी, पति को मारा बेरोजगारी का ताना; HC ने कहा- ये तो क्रूरत

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पति को बेरोजगार होने का ताना मारना और आर्थिक तंगी के दौर से गुजरते समय अनुचित मांगें करना मानसिक क्रूरता है। जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की पीठ ने 18 अगस्त को एक शख्स को तलाक देते हुए यह टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, यह साफ तौर से साबित किया गया है कि पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने और प्रिंसिपल की हाई सैलरी वाली नौकरी लगने बाद, पत्नी का याचिकाकर्ता पति के प्रति व्यवहार काफी बदल गया। वह अपमानजनक हो गई, कोरोना महामारी के दौरान बेरोज़गार होने के लिए पति बार-बार ताना मारने लगी और छोटी-छोटी बातों पर बार-बार झगड़ने लगी। कोर्ट ने कहा, आर्थिक तंगी के समय में ऐसी चीजें मानसिक क्रूरता के समान हैं।"

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने आगे कहा कि पत्नी का आचरण, बेटी को पिता के खिलाफ करना, आर्थिक तंगी के दौरान अनुचित मांगें करना और बेटे को छोड़कर बेटी के साथ घर छोड़ देना, मानसिक उत्पीड़न और विवाह के प्रति उपेक्षा को दर्शाता है। ऐसे में हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को भी खारिज कर दिया जिसमें पति की तलाक की याचिका स्वीकार करने से इनकार कर दिया गया था। पति ने फैमिली कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

पति ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि पीएचडी पकी डिग्री हासिल करने और उसके सहयोग से स्कूल प्रिंसिपल की नौकरी मिलने के बाद, पत्नी का रवैया बिल्कुल बदल गया। वह घमंडी हो गई, अक्सर उससे झगड़ा करती, उसकी नौकरी को लेकर उसे ताना मारती और कोरोना के दौरान जब उसकी आमदनी बंद हो गई, तो उसे परेशान करती। उसने अपनी बेटी को उसके पिता के खिलाफ भड़काया, अनुचित मागें कीं और 2 अगस्त, 2020 को अपनी बेटी के साथ ससुराल छोड़ दिया। बाद में उसने पति को बताया कि वह अपनी मर्जी से घर छोड़ रही है और अपने पति और बेटे से संबंध तोड़ रही है। पति और उसके बेटे के बार-बार कोशिश करने के बावजूद वह वापस नहीं लौटी।

इसके बाद पत्नी को कोर्ट का नोटिस दिया गया था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुई और न ही कोई जवाब दाखिल किया। फैमिली कोर्ट ने एकपक्षीय कार्यवाही की और पति के मौखिक और दस्तावेज़ी सबूक पेश करने के बावजूद, याचिका खारिज कर दी। इसके बाद पति ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

Chhattisgarh News

