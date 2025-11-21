छत्तीसगढ़ में शिक्षकों को मिला नया काम, आवारा कुत्तों की देंगे जानकारी; क्या है वजह

संक्षेप: छत्तीसगढ़ में आवारा कुत्तों के प्रबंधन और जानकारी स्थानीय निकाय को देने के लिए अब शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। संचालक लोक शिक्षण संचालनालय ने इस संबंध में सभी संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश जारी किया है।

छत्तीसगढ़ में आवारा कुत्तों के प्रबंधन और जानकारी स्थानीय निकाय को देने के लिए अब शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। संचालक लोक शिक्षण संचालनालय ने इस संबंध में सभी संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश जारी किया है। आवारा कुत्तों की सूचना देने के लिए स्कूलों में नोडल अधिकारी नियुक्त होंगे। स्कूल के प्राचार्य या संस्था प्रमुख नोडल अधिकारी होंगे, जो स्कूल के आसपास आवारा कुत्तों की सूचना देंगे। नजदीक के डॉग कैचर को नोडल अधिकारी सूचना देंगे। लोक शिक्षण संचालनालाय ने सभी DEO को इस आशय का पत्र भेज दिया है।शिक्षकों के संघों ने इस आदेश का विरोध करते हुए इसे मनमाना बताया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यह पत्र जारी हुआ है। इस मामले में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि पिछले कुछ दिनों पहले बलौदाबाजार जिले के एक स्कूल में मध्यान भोजन को कुत्ते ने जूठा कर दिया। उच्च न्यायालय के द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग को हर्जाना लगाया गया, जिसमें सभी बच्चों को हर्जाना राशि दिया जाए। इसके तहत 22 लाख रुपए की राशि राज्य सरकार ने दिया। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक निर्देश आया है। उस निर्देश के तहत कोई ऐसा स्कूल परिसर जहां मध्यान भोजन बनता है, उसके आसपास किसी प्रकार के जानवर ना घुसे उसकी सतर्कता रखने के लिए जवाबदेही तय की गई है ।

राजनीतिक जंग ले रहा आदेश, शिक्षक संघ में आक्रोश इस मामले ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। कुत्तों की सूचना देने स्कूलों में नोडल अधिकारी नियुक्त होंगे। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है तो इस पर टिप्पणी करने का हमें अधिकार नहीं है। जहां तक शिक्षकों के संबंध है। सभी काम में उन्हें लगाया जाता है तो ऐसे में वह पढ़ाई कब करवाएंगे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि शिक्षकों से विभिन्न तरह के काम कराए जाने की वजह से शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। अब इस तरह का आदेश ठीक नहीं है। इधर छत्तीसगढ़ विद्यालय शिक्षक कर्मचारी संघ से जुड़े लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए प्राचार्य, प्रधान पाठकों अथवा शिक्षकों को नहीं कहा है। यह कार्य स्थानीय पंचायत और निकायों का है। कोर्ट की आड़ में स्कूल शिक्षा विभाग आपत्तिजनक कार्य करवा रहा।इसका घोर विरोध करेंगे।

लोक शिक्षण संचालनालय से सभी DEO को आदेश जारी बता दें कि प्रदेश में स्कूलों के पास आवारा कुत्तों की जानकारी देने के लिए अब शिक्षकों की तैनाती की गई है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी DEO को आदेश जारी किया है, जिसके तहत स्कूल के संस्था प्रमुखों को नोडल अधिकारी बनाया गया है। जारी आदेश में स्कूल परिसर के आसपास घूम रहे आवारा कुत्तों का सूचना ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, निगम और पालिका के डाॅग क्रैचर को देने को कहा है। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालाय ने सभी DEO को पत्र भेजा दिया है।