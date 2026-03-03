Hindustan Hindi News
कौन हैं लक्ष्मी वर्मा, राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जिन्हें छत्तीसगढ़ से बनाया अपना उम्मीदवार

Mar 03, 2026 04:52 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, रायपुर, छत्तीसगढ़
भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने विभिन्न प्रदेशों में होने वाले राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव हेतु मंगलवार को छह नामों की लिस्ट जारी कर दी। जिसमें से छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा को टिकट दिया गया है। पार्टी द्वारा घोषित छह नामों में वे ही एकमात्र महिला हैं।

कौन हैं लक्ष्मी वर्मा, राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जिन्हें छत्तीसगढ़ से बनाया अपना उम्मीदवार

भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने विभिन्न प्रदेशों में होने वाले राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव हेतु मंगलवार को नामों की घोषणा कर दी। इन चुनावों के लिए पार्टी ने छत्तीसगढ़ से श्रीमती लक्ष्मी वर्मा को प्रत्याशी के रूप में उतारा है। वर्तमान में वह प्रदेश कार्यसमिति की सदस्य होने के साथ-साथ छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की मेंबर भी हैं। इससे पहले वह रायपुर जिला पंचायत की अध्यक्ष रहने के साथ ही साथ साल 2021 से 2025 के बीच पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने संगठन प्रभारी और मीडिया प्रवक्ता के रूप में भी पार्टी का प्रतिनिधित्व किया था। लक्ष्मी वर्मा कुर्मी समाज से आती हैं। वर्मा के राजनीतिक सफर की बात करें तो वे प्रदेश के बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र से आती हैं और यहां पार्टी की बेहद सक्रिय नेत्री रही हैं।

1994 में लड़ा था पहला चुनाव

बलौदाबाजार जिले के सिमगा ब्लॉक के मुड़पार गांव की रहने वाली लक्ष्मी वर्मा ने साल 1990 में भाजपा की प्राथमिक सदस्यता ली थी। इसके बाद साल 1994 में पार्टी ने उन्हें पहली बार रायपुर के वार्ड नंबर 7 से पार्षद का टिकट दिया, जिस पर लक्ष्मी ने जीत दर्ज की। सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में लंबे समय तक काम करने के बाद साल 2000 में तत्कालीन रायपुर सांसद रमेश बैस ने उन्हें सांसद प्रतिनिधि नियुक्त किया। इसके बाद महिला मोर्चा, पंचायती राज प्रकोष्ठ और प्रदेश संगठन में उन्हें लगातार महत्वपूर्ण दायित्व मिलते रहे।

चार साल तक रही प्रदेश उपाध्यक्ष

साल 2001 में वह भाजपा महिला मोर्चा कार्यसमिति की सदस्य बनीं और चार वर्षों तक इस दायित्व का निर्वहन किया। फिल साल 2010 से 2014 तक वे भाजपा पंचायती राज प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय कार्यसमिति की सदस्य रहीं। साथ ही 2010 से 2022 तक भाजपा महिला मोर्चा कार्यसमिति की सदस्य भी रहीं। साल 2021 से 2025 तक उन्हें भाजपा का प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। 2021 से 2024 तक उन्होंने गरियाबंद संगठन प्रभारी और भाजपा मीडिया प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी संभाली।

साल 2010 में रायपुर जिला पंचायत की अध्यक्ष बनीं। साल 2019 में उन्होंने इस्पात मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक उपक्रम FSNL में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य किया। वर्तमान में सात अक्टूबर 2024 से वे छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सदस्य के रूप में दायित्व निभा रही हैं।

राजनीति के साथ-साथ सामाजिक क्षेत्र में भी सक्रिय

सामाजिक सरोकारों से जुड़ाव राजनीतिक गतिविधियों के साथ-साथ सामाजिक क्षेत्र में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही है। वे विभिन्न महिला, युवा और श्रमिक संगठनों से जुड़ी रही हैं। पंचायत, श्रम पुनर्वास, पारिवारिक परामर्श और किसान संगठनों में भी उन्होंने योगदान दिया है।

कुर्मी समाज में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। समाज के विभिन्न प्रांतीय और राष्ट्रीय पदों पर रहते हुए उन्होंने संगठनात्मक कार्यों को विस्तार दिया है। वर्तमान में वे अखिल भारतीय स्तर पर भी सामाजिक दायित्व निभा रही हैं।

सीएम साय व प्रदेश अध्यक्ष ने दी वर्मा को बधाई

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाए जाने पर लक्ष्मी वर्मा को बधाई दी है और उनका अनुभव संसद के उच्च सदन में प्रदेश की आवाज को मजबूती देगा। (वार्ता इनपुट के साथ)

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

