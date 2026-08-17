कौन हैं दीपक म्हस्के, जिन्हें मिली BJP की सोशल मीडिया टीम की जिम्मेदारी; 3 साल में की सिर्फ 7 फेसबुक पोस्ट
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दीपक म्हस्के को बधाई देते हुए लिखा, 'छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष श्री दीपक महस्के जी को भाजपा के सोशल मीडिया कन्वीनर नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने सोमवार को अपनी नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी, अपनी टीम में उन्होंने देशभर के 50 से ज्यादा पार्टी नेताओं को जगह दी है। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष ने पार्टी की सोशल मीडिया टीम की जिम्मेदारी अब दीपक म्हस्के को सौंप दी है। उन्हें सोशल मीडिया टीम का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ के रहने वाले दीपक पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और राजधानी रायपुर में रहते हैं। वे फिलहाल CGMSC यानी छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष हैं, और इसके लिए उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा भी मिला हुआ है। इसके अलावा वे छत्तीसगढ़ भाजपा के स्थायी आमंत्रित सदस्य भी हैं।
दीपक म्हास्के काफी पढ़े-लिखे है, उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई रायपुर के सेंट पॉल हायर सेकेंड्री स्कूल से साल 1984 में पूरी की थी, इसके बाद रायपुर के गवर्नमेंट साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने केमेस्ट्री में MSc किया है और सीमेंट टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सर्टिफिकेशन भी किया है। इसके अलावा वे इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में भी काम कर चुके हैं।
CG BJP IT सेल प्रमुख और प्रवक्ता भी रह चुके हैं
प्राप्त जानकारी के अनुसार उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कॉलेज में केमिस्ट्री टीचर के तौर पर की थी। साथ ही खेती से जुड़ा पारिवारिक बैकग्राउंड होने के कारण उन्हें बागवानी, ऑर्गेनिक खेती और खेती से जुड़ी गतिविधियों में 35 साल से ज्यादा का अनुभव है। वे डेटा और चुनाव विशेषज्ञ भी हैं। इसलिए पार्टी में चुनावी डेटा और लाभार्थी-योजनाओं का डेटा इकट्ठा करने, उसका विश्लेषण करने के लिए पहचाने जाने जाते हैं। वह छत्तीसगढ़ भाजपा की IT सेल के इंचार्ज और राज्य प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं।
इंस्टाग्राम पर एक भी पोस्ट नहीं और FB पर 3 साल में सिर्फ 7 पोस्ट
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्हें पार्टी की मीडिया सेल की जिम्मेदारी दी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वह देश में प्रमुख रूप से तीन प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में से केवल एक 'X' पर ही सक्रिय हैं, जबकि फेसबुक पर पिछले तीन साल में उन्होंने सिर्फ 7 पोस्ट की हैं, यानी साल का औसत लगभग दो पोस्ट का है, वहीं इंस्टाग्राम पर भी उनका अकाउंट तो है, लेकिन उस पर उन्होंने अबतक एक भी पोस्ट नहीं की है, जबकि यहां 2116 फॉलोवर्स भी हैं। फेसबुक पर उनके लगभग 5 हजार फॉलोअर्स हैं।
मुख्यमंत्री विष्णदेव साय ने दी म्हस्के को बधाई
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दीपक म्हस्के को बधाई देते हुए लिखा, 'छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष श्री दीपक महस्के जी को भाजपा के सोशल मीडिया कन्वीनर नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपकी संगठनात्मक क्षमता, सक्रियता और तकनीक के प्रभावी उपयोग से भाजपा के विचारों एवं जनकल्याणकारी कार्यों को जन-जन तक पहुंचाने के महाअभियान को नई ऊर्जा मिलेगी। हमें विश्वास है कि आपके नेतृत्व में संगठन का डिजिटल संवाद और अधिक प्रभावी एवं सशक्त होगा।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।