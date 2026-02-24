Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

छत्तीसगढ़ बजट में महिलाओं-युवाओं को सरकार ने झुनझुना थमाया, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत

Feb 24, 2026 08:18 pm ISTRatan Gupta वार्ता, रायपुर
share Share
Follow Us on

डॉ. महंत ने कहा कि सरकार का यह बजट प्रदेश को आगे ले जाने वाली 'गति' का नहीं, बल्कि प्रदेश की 'दुर्गति' करने वाला बजट है। उन्होंने इसे शब्दों का मायाजाल बताते हुए कहा कि युवाओं और महिलाओं को सिर्फ झुनझुना थमाया गया है।

छत्तीसगढ़ बजट में महिलाओं-युवाओं को सरकार ने झुनझुना थमाया, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत

छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे "भ्रष्टाचार का बजट" करार दिया है। डॉ. महंत ने कहा कि सरकार का यह बजट प्रदेश को आगे ले जाने वाली 'गति' का नहीं, बल्कि प्रदेश की 'दुर्गति' करने वाला बजट है। उन्होंने इसे शब्दों का मायाजाल बताते हुए कहा कि युवाओं और महिलाओं को सिर्फ झुनझुना थमाया गया है।

नेता प्रतिपक्ष ने आज आरोप लगाया कि सरकार बस्तर और सरगुजा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों को अपने उद्योगपति मित्रों को सौंपने की तैयारी में है। उन्होंने जगदलपुर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उदाहरण देते हुए कहा कि सरकार ने पूरी तरह से निर्मित इस अस्पताल भवन को बुनियादी ढांचे सहित हैदराबाद की एक निजी एजेंसी को किराए पर देने का निर्णय लिया है। डॉ. महंत ने आशंका जताई कि बजट में घोषित दो नई 'एजुकेशन सिटी' का हश्र भी इसी तरह निजीकरण की भेंट चढ़ सकता है।

ये भी पढ़ें:राजस्थान में थाने में लड़की लाने वाले 2 कांस्टेबल बर्खास्त
ये भी पढ़ें:एमपी में पत्नी ने दोस्त के साथ मिलकर पति का कराया मर्डर, ऐसे किया काम तमाम

डॉ. महंत ने सरकार की कार्यप्रणाली की खामियां गिनाते हुए कहा कि पिछले बजट में एम्स की तर्ज पर चार सिम्स और आईआईटी की तर्ज पर चार सीआईटी खोलने की बड़ी-बड़ी घोषणाएं की गई थीं, लेकिन पूरे एक साल में इनके लिए एक ईंट भी नहीं लगाई गई। उन्होंने कहा कि मौजूदा मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं, जिन्हें भरने के बजाय नए कॉलेजों की घोषणा करना सरकार का महज दिखावा है। उन्होंने राजधानी रायपुर के मेकाहारा स्थित सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां करोड़ों रुपये की मशीनें तकनीशियन के अभाव में बेकार पड़ी हैं।

नेता प्रतिपक्ष ने बजट में ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ गांवों का प्रदेश है, लेकिन वित्त मंत्री का पूरा बजट भाषण रायपुर और नवा रायपुर की सड़कों के इर्द-गिर्द सिमट कर रह गया। उन्होंने कहा कि बजट में एक भी गांव की सड़क का नाम नहीं लिया गया। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 30 स्कूल शिक्षकविहीन हैं, जिनमें मुख्यमंत्री के जिले के स्कूल भी शामिल हैं, लेकिन शिक्षकों की भर्ती पर सरकार मौन है।

ये भी पढ़ें:भोपाल की 2 बहनों पर जबरन धर्म परिवर्तन और सेक्स रैकेट का आरोप
ये भी पढ़ें:2 साल में पुलिस हिरासत में 21 मौत, विधानसभा में बोली राजस्थान सरकार

उन्होंने कहा कि शिक्षित बेरोजगारों के लिए बजट में कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया है। वहीं, प्रदेश की महतारी वंदन (डी.एड.) की महिलाएं अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से हड़ताल पर हैं, लेकिन सरकार उन्हें राहत देने के बजाय जेल में डाल रही है। डॉ. महंत ने कहा कि बजट में महिलाओं और युवाओं को नौकरी के नाम पर सिर्फ 'झुनझुना' थमाया गया है।

डॉ. महंत ने कहा कि वित्त मंत्री ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन और तेंदूपत्ता संग्राहकों के बोनस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चुप्पी साध ली है। उन्होंने कहा कि यह बजट पूरी तरह से 'कैरिड-फॉरवर्ड' स्कीम है, जिसमें जनता के लिए कोई सार्थक विकल्प मौजूद नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने इसे किसी संकल्प का बजट न मानते हुए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला दस्तावेज करार दिया और कहा कि जनता की समस्याओं का इस बजट में कोई विकल्प नहीं है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।