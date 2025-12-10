क्या सच में लिए 2 करोड़ कैश, कार और ज्वेलरी? दीपक टंडन के आरोपों पर क्या बोलीं DSP कल्पना वर्मा

Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
छत्तीसगढ़ न्यूज़What did DSP Kalpana Verma say on Deepak Tandon's allegations?
संक्षेप:

Dec 10, 2025 09:12 pm IST
DSP Kalpana Verma and Deepak Tandon: छत्तीसगढ़ पुलिस में तैनात DSP कल्पना वर्मा पर रायपुर के नामी व्यापारी दीपक टंडन ने लव, ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए हैं। दोनों के बीच 'प्यार और पैसे' वाला विवाद देशभर में सुर्खियों में छाया हुआ है। DSP कल्पना वर्मा ने दीपक द्वारा 2 करोड़ रुपये कैश, कार और ज्वेलरी लेने के आरोप पर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है।

एनडीटीवी से बातचीत के दौरान DSP कल्पना वर्मा ने दीपक टंडन के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया में वायरल हो रहे चैट के स्क्रीन शॉट भी फर्जी हैं। उन्होंने दीपक टंडन के खिलाफ मानहानि का दावा ठोंकने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की भी बात कही है।

दीपक टंडन के आरोपों को बताया बेबुनियाद

बातचीत में उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए कहा- “मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूं कि यह संपूर्ण वित्तीय विवाद मेरे पद, मेरे कार्यक्षेत्र या मेरे व्यक्तिगत जीवन से किसी प्रकार भी संबंधित नहीं है। इसके बावजूद, मीडिया तथा अन्य माध्यमों में भ्रामक और तथ्यहीन सूचनाएं प्रसारित कर मुझे अनावश्यक रूप से विवादों में उलझाने का प्रयास किया जा रहा है, जो पूर्णतः गलत, निराधार और चरित्र-हनन की प्रवृत्ति है।”

DSP बोलीं, मेरी फर्जी चैट तैयार की गईं

सोशल मीडिया पर शेयर हो रहीं चैट की तस्वीरों पर उन्होंने कहा- "मेरी अनुमति के बिना मेरी फोटो तथा मेरे सोशल मीडिया से ली गई सामग्रियों का उपयोग कर मेरी फर्जी चैट तैयार की गई है, जो एक आपराधिक कृत्य है।" आपको बताते चलें कि DSP कल्पना वर्मा छत्तीसगढ़ पुलिस में साल 2017 बैच की डीएसपी हैं। वे मूलतः रायपुर की रहने वाली हैं। फिलहाल दंतेवाड़ा में तैनात हैं।

पत्नी से तलाक लेने का भी बनाया दवाब

दीपक टंडन ने DSP कल्पना पर प्रेम जाल में फंसाकर करोड़ों रुपये, कैश, प्रॉपर्टी और ज्वेलरी लेने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही पत्नी से तलाक लेने का दवाब बनाने का भी आरोप लगाया है। इस मामले में कारोबारी और उनकी पत्नी ने कल्पना के खिलाफ शिकायत भी दी है, हालांकि एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। अब नए अपडेट में कल्पना ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया है।

