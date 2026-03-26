छत्तीसगढ़ में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय; बस्तर से सरगुजा तक बरसेंगे बादल, जानें अपने शहर का हाल
राजधानी रायपुर में गुरुवार को मौसम सामान्यतः साफ रहने की संभावना है, हालांकि दोपहर या शाम के समय आंशिक बादल छा सकते हैं। यहां अधिकतम तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।
पश्चिमी विक्षोभ के असर से छत्तीसगढ़ का मौसम इन दिनों लगातार सुहावना बना हुआ है और इस दौरान बीते दिन एक-दो जगहों पर हल्की बारिश भी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक राज्य में ऐसा ही मौसम बने रहने और अधिकतम तापमान में अगले 5 दिनों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग की तरफ से गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार आने वाले समय में मौसम में अस्थायी बदलाव देखने को मिल सकता है। इस दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ हल्की वर्षा होने, तेज हवाएं चलने और वज्रपात की स्थिति बन सकती है। जिसकी वजह से विभाग ने अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का अनुमान भी लगाया है।
मौसम विभाग ने गुरुवार को दक्षिणी छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में बादल गरजने और गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई है, इसके अलावा शुक्रवार को पूरे प्रदेश में यही स्थिति बनने का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि अगले पांच दिन प्रदेश में मौसम की गतिविधियां और तेज हो सकती हैं। इस दौरान प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में गरज-चमक के साथ बादल गरजने, बिजली चमकने और हल्की बारिश होने की संभावना है।
अगले दो दिन प्रदेश के मौसम का अनुमान
मौसम विभाग ने गुरुवार (26 मार्च) को मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, बालोद, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने और तेज हवाएं चलने व बिजली गिरने का अनुमान लगाया है।
इसके अलावा विभाग ने शुक्रवार (27 मार्च) को प्रदेश के लगभग सभी जिलों में बादल छाए रहने और गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान लगाया है। साथ ही इन सभी जिलों में तेज हवाएं चलने व बिजली गिरने की भी संभावना है।
रायपुर के मौसम का अनुमान
राजधानी रायपुर में गुरुवार को मौसम सामान्यतः साफ रहने की संभावना है, हालांकि दोपहर या शाम के समय आंशिक बादल छा सकते हैं। यहां अधिकतम तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।
कैसा रहा बीते दिन का मौसम
बुधवार को प्रदेश में दिन और रात के तापमान में स्पष्ट अंतर दर्ज किया गया है। इस दौरान सर्वाधिक अधिकतम तापमान राजनांदगांव में 39.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 16.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल बड़े स्तर पर बदलाव नहीं है, लेकिन स्थानीय स्तर पर मौसम की गतिविधियां सक्रिय बनी हुई हैं।
महत्वपूर्ण मौसम की विशेषताएं
मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक गंगीय पश्चिम बंगाल से ओडिशा होते हुए दक्षिणी छत्तीसगढ़ तक समुद्र तल से लगभग 1.5 किलोमीटर ऊपर एक द्रोणिका (ट्रफ) सक्रिय है, जिसके प्रभाव से मौसम में यह परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के साथ गरज-चमक और वज्रपात की संभावना जताई गई है। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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