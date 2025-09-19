Weather to deteriorate in 11 districts of Chhattisgarh, department issues rain warning along with yellow alert छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में बिगड़ेगा मौसम, येलो अलर्ट के साथ विभाग ने जारी की बारिश की चेतावनी, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
छत्तीसगढ़ न्यूज़Weather to deteriorate in 11 districts of Chhattisgarh, department issues rain warning along with yellow alert

छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में बिगड़ेगा मौसम, येलो अलर्ट के साथ विभाग ने जारी की बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के दौरान प्रदेश के कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, बलौदाबाजार, महासमुंद, रायपुर, गरियाबंद और धमतरी जिलों में जोरदार बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। 

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, रायपुर, छत्तीसगढ़Fri, 19 Sep 2025 03:02 PM
छत्तीसगढ़ का मौसम लगातार सुहावना बना हुआ है, और प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर भी जारी है। कहीं कम तो कहीं ज्यादा लेकिन मॉनसून जाने से पहले प्रदेश के कई हिस्सों को तरबतर कर रहा है। शुक्रवार सुबह तक बीते 24 घंटों के दौरान बिलासपुर और सरगुजा संभागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। जबकि रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभागों में एक-दो स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा हुई। अगले 4 दिनों तक प्रदेश में बादल गरजने और पानी गिरने में कमी आने की संभावना है, लेकिन उसके बाद इसमें एकबार फिर वृद्धि होने की संभावना है।

मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के दौरान प्रदेश के कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, बलौदाबाजार, महासमुंद, रायपुर, गरियाबंद और धमतरी जिलों में जोरदार बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने यह अलर्ट शुक्रवार रात तक के लिए जारी किया है।

कहां गिरा कितना पानी?
शुक्रवार सुबह तक बीते 24 घंटों के दौरान बिलासपुर और सरगुजा संभागों के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई। रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभागों के एक-दो स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा हुई। कोरिया जिले के सोनहट में सबसे ज्यादा 86.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 43.7, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 22.2, सुकमा में 26.7, बलरामपुर-रामानुजगंज में 18.2, सरगुजा में 8.6, कोरबा में 8, रायपुर में 6, बलौदाबाजार-भाटापारा में 5.2, सूरजपुर में 5, जांजगीर चांपा में 4.2, बिलासपुर में 3.1, जशपुर में 4.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई। इस दौरान प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस रायपुर में तथा सबसे कम न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस पेण्ड्रा रोड में दर्ज किया गया।

अगले तीन दिन के मौसम का पूर्वानुमान

19 सितंबर शुक्रवार के लिए मौसम विभाग ने मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, सरगुजा, जशपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान यहां गरज-चमक के साथ आंधी चलने की भी संभावना है।

20 सितंबर शनिवार के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान यहां गरज-चमक के साथ आंधी चलने की भी संभावना है।

21 सितंबर रविवार के लिए मौसम विभाग ने कबीरधाम, बेमेतरा, बलौदाबाजार-भाटापारा, महासमुंद, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव, बालोद, धमतरी, गरियाबंद, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान यहां बिजली गिरने व आंधी चलने की भी आशंका है।

रायपुर शहर के मौसम का पूर्वानुमान

राजधानी रायपुर में शुक्रवार 19 सितंबर को आकाश में सामान्यतः बादल छाए रहने तथा गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।

महत्वपूर्ण मौसम की विशेषताएं

दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की वापसी रेखा भटिंडा, फतेहाबाद, पिलानी, अजमेर, दीसा और भुज से होकर गुजर रही है। एक पूर्व-पश्चिम द्रोणिका उत्तर-पश्चिम उत्तर प्रदेश से बिहार, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल होते हुए पूर्वी बांग्लादेश तक औसत समुद्र तल से 0.9 किमी ऊपर बनी हुई है। उत्तर-दक्षिण द्रोणिका अब दक्षिण उत्तर प्रदेश के मध्य भागों से मध्य प्रदेश, विदर्भ होते हुए मराठवाड़ा तक बनी हुई है और औसत समुद्र तल से 1.5 किमी ऊपर तक फैली हुई है। उत्तर-पूर्व बिहार और आसपास के क्षेत्रों में औसत समुद्र तल से 3.1 किमी ऊपर तक फैला ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण कम स्पष्ट हो गया है।

Chhattisgarh News

