छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में बिगड़ेगा मौसम, येलो अलर्ट के साथ विभाग ने जारी की बारिश की चेतावनी

छत्तीसगढ़ का मौसम लगातार सुहावना बना हुआ है, और प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर भी जारी है। कहीं कम तो कहीं ज्यादा लेकिन मॉनसून जाने से पहले प्रदेश के कई हिस्सों को तरबतर कर रहा है। शुक्रवार सुबह तक बीते 24 घंटों के दौरान बिलासपुर और सरगुजा संभागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। जबकि रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभागों में एक-दो स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा हुई। अगले 4 दिनों तक प्रदेश में बादल गरजने और पानी गिरने में कमी आने की संभावना है, लेकिन उसके बाद इसमें एकबार फिर वृद्धि होने की संभावना है।

मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के दौरान प्रदेश के कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, बलौदाबाजार, महासमुंद, रायपुर, गरियाबंद और धमतरी जिलों में जोरदार बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने यह अलर्ट शुक्रवार रात तक के लिए जारी किया है।

कहां गिरा कितना पानी?

शुक्रवार सुबह तक बीते 24 घंटों के दौरान बिलासपुर और सरगुजा संभागों के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई। रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभागों के एक-दो स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा हुई। कोरिया जिले के सोनहट में सबसे ज्यादा 86.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 43.7, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 22.2, सुकमा में 26.7, बलरामपुर-रामानुजगंज में 18.2, सरगुजा में 8.6, कोरबा में 8, रायपुर में 6, बलौदाबाजार-भाटापारा में 5.2, सूरजपुर में 5, जांजगीर चांपा में 4.2, बिलासपुर में 3.1, जशपुर में 4.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई। इस दौरान प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस रायपुर में तथा सबसे कम न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस पेण्ड्रा रोड में दर्ज किया गया।

अगले तीन दिन के मौसम का पूर्वानुमान 19 सितंबर शुक्रवार के लिए मौसम विभाग ने मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, सरगुजा, जशपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान यहां गरज-चमक के साथ आंधी चलने की भी संभावना है।

20 सितंबर शनिवार के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान यहां गरज-चमक के साथ आंधी चलने की भी संभावना है।

21 सितंबर रविवार के लिए मौसम विभाग ने कबीरधाम, बेमेतरा, बलौदाबाजार-भाटापारा, महासमुंद, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव, बालोद, धमतरी, गरियाबंद, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान यहां बिजली गिरने व आंधी चलने की भी आशंका है।

रायपुर शहर के मौसम का पूर्वानुमान राजधानी रायपुर में शुक्रवार 19 सितंबर को आकाश में सामान्यतः बादल छाए रहने तथा गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।