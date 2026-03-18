द्रोणिका की वजह से छत्तीसगढ़ के मौसम में बदलाव, 4 दिन होगी बारिश व गिरेंगे ओले; ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी
बुधवार को रायपुर शहर में आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रहने तथा वर्षा या गरज-चमक होने की संभावना है। इस बीच शहर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।
छत्तीसगढ़ के ऊपर बने चक्रवातीय परिसंचरण और द्रोणिका की वजह से राज्य में मौसम का मिजाज बदल चुका है और अगले चार दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी, बारिश और बादल छाने के आसार हैं। मौसम विभाग ने बुधवार 18 मार्च को प्रदेश में एक-दो स्थानों पर तेज हवा (40 से 50 KMPH) चलने तथा गरज चमक के साथ बिजली गिरने, ओलावृष्टि होने व हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। इसके अलावा गुरुवार (19 मार्च) को विभाग ने प्रदेश के नौ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए यहां पर गरज-चमक के साथ बिजली गिरने व ओले गिरने के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान यहां तेज हवा (40-50 KMPH) भी चल सकती है।
अगले चार दिन इन जिलों के लिए ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी
बुधवार (18 मार्च) के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए यहां गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ ही बारिश होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही 8 जिलों सूरजपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, मुंगेली, धमतरी, गरियाबंद, नारायणपुर, बीजापुर और सुकमा जिलों में ओले गिरने की आशंका भी जताई है।
गुरुवार (19 मार्च) के लिए विभाग ने सूरजपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, कोरबा, मुंगेली, धमतरी, गरियाबंद, नारायणपुर, बस्तर और सुकमा जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान यहां पर 40 से 50 kmph की गति से तेज हवाएं चलने, बिजली गिरने और ओले गिरने के साथ ही बारिश होने की संभावना जताई है। इसके अलावा प्रदेश के बाकी जिलों के लिए विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए इन जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का अनुमान लगाया है।
शुक्रवार (20 मार्च) के लिए विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए यहां गरज-चमक और 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ ही बारिश होने की संभावना जताई है।
शनिवार (21 मार्च) के लिए विभाग ने प्रदेश के ज्यादातर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है और इस दौरान यहां पर गरज-चमक के साथ बिजली गिरने व बारिश होने की संभावना व्यक्त की है।
राजधानी के मौसम का पूर्वानुमान
बुधवार को अगले 24 घंटों के दौरान रायपुर शहर में आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रहने तथा वर्षा या गरज-चमक होने की संभावना है। इस बीच शहर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।
बीते दिन दुर्ग रहा सबसे गर्म
मंगलवार को प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य रहा, इस दौरान एक-दो स्थानों पर बहुत हल्की वर्षा और ओलावृष्टि दर्ज की गई। बीते दिन प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस दुर्ग में तथा सबसे कम न्यूनतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस दुर्ग में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने, और इसके बाद अगले कुछ दिनों में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना जताई है।
सिनोप्टिक मौसमी परिस्थितियां
एक ट्रफ, दक्षिण-पूर्व राजस्थान से उत्तर छत्तीसगढ़ तक, मध्य प्रदेश के मध्य भागों के ऊपर सक्रिय चक्रवातीय परिसंचरण से होकर औसत समुद्र तल से 0.9 किमी की ऊंचाई पर विस्तृत है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और निकटवर्ती क्षेत्रों के ऊपर औसत समुद्र तल से 0.9 किमी ऊंचाई पर ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण सक्रिय है। पश्चिम राजस्थान के ऊपर औसत समुद्र तल से 1.5 किमी ऊंचाई पर ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण सक्रिय है। एक ट्फ, मध्य प्रदेश के मध्य भागों के ऊपर सक्रिय चक्रवातीय परिसंचरण से लेकर मराठवाड़ा और विदर्भ होते हुए उत्तरी आंतरिक कर्नाटक तक औसत समुद्र तल से 0.9 किमी ऊंचाई पर विस्तृत है। पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेस) मध्य और ऊपरी स्तर की पश्चिमी हवाओं में एक ट्रफ के रूप में औसत समुद्र तल से 5.8 किमी ऊंचाई पर लगभग 60 डिग्री पूर्व देशांतर के साथ 32 डिग्री उत्तर अक्षांश के उत्तर में स्थित है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।