छत्तीसगढ़ में आज से बदल रहा मौसम; 19 जिलों में बारिश का ऑरेंज तो बाकी जगह येलो अलर्ट, तूफानी हवाएं भी चलेंगी
राजधानी रायपुर में गुरुवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे तथा वर्षा या गरज-चमक या अंधड़ चलने की संभावना है। इस दौरान शहर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।
छत्तीसगढ़ के लोगों को गर्मी से राहत मिलती नजर आ रही है। क्योंकि मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि गुरुवार से पूरे प्रदेश में बादल गरजने तथा बारिश होने की संभावना है। इस दौरान प्रदेश के कई इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जोरदार हवाएं चलेंगी साथ ही पानी भी गिरेगा। जिसे देखते हुए विभाग ने प्रदेश के लगभग 20 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा विभाग ने अगले 2-3 दिन में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आने के लिए भी अनुकूल परिस्थिति बताई है।
आज के मौसम की बात करें तो विभाग ने गुरुवार को प्रदेश के 19 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, और इस दौरान इन जिलों में बारिश होने तथा 50 से 60 की रफ्तार से जोरदार हवा चलने की संभावना जताई है। इस दौरान विभाग ने प्रदेश के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, सरगुजा, जशपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, कोरबा, रायगढ़, मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सक्ती, बलौदाबाजा-भाटापारा, सारंगढ़-बिलाईगढ़, रायपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा जिलों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य हिस्सों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।
शुक्रवार को प्रदेश के 17 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट
इसके अलावा शुक्रवार के लिए विभाग ने प्रदेश के 17 जिलों के लिए तेज बारिश व तूफानी हवाएं (50-60 KMPH) चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान विभाग ने प्रदेश के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, सरगुजा, जशपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, सक्ती, खैरागढ़-छुईखदान-सक्ती, बेमेतरा, रायपुर, बलौदाबाजा-भाटापारा, सारंगढ़-बिलाईगढ़, राजनांदगांव और बालोद जिलों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य हिस्सों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।
कैसा रहेगा राजधानी रायपुर का मौसम
गुरुवार 11 जून के मौसम की बात करें तो रायपुर में आकाश में बादल छाए रहने तथा वर्षा या गरज-चमक या अंधड़ चलने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 41 डिग्री सेल्सियस और 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।
बुधवार को प्रदेश में इन स्थानों पर गिरा पानी
बीते दिन के मौसम की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई। इस दौरान जगदलपुर में 20 मिमी, दुर्ग में 11 मिमी, लखनपुर में 1.5 मिमी, रायपुर में 1 मिमी, बिलासपुर में 0.4 मिमी और रायपुर माना में 0.2 मिमी बारिश दर्ज की गई। राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में तथा सबसे कम न्यूनतम तापमान 23.1 डिग्री सेल्सियस जगदलपुर में दर्ज किया गया।
अगले 2-3 दिन में आ सकता है मॉनसून
दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के अगले 2-3 दिनों में छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए हालात अनुकूल है। एक द्रोणिका समुद्र तल पर दक्षिण पंजाब से दक्षिण बांग्लादेश तक फैली हुई है। यह हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड और गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण से होकर गुजरती है और समुद्र तल से 0.9 किमी की ऊंचाई तक फैली हुई है।
उत्तर-पश्चिम बिहार और आसपास के इलाकों में बना ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण अब दक्षिण-पूर्व उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में समुद्र तल से 1.5 किमी की ऊंचाई पर स्थित है। ऊपरी हवा का एक चक्रवाती परिसंचरण पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश से सटे इलाके में समुद्र तल से 1.5 किमी की ऊंचाई पर स्थित है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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