weather in Chhattisgarh change from Friday, rain possibility in several districts
छत्तीसगढ़ में शुक्रवार से बदलेगा मौसम, अगले दो दिन कई जिलों में झमाझम बारिश की संभावना

संक्षेप:

बीते दिन के मौसम की बात करें प्रदेश के दुर्ग संभाग के एक-दो हिस्सों में शीत लहर चली। इस दौरान सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस जगदलपुर में रिकॉर्ड किया गया।

Jan 01, 2026 04:18 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, रायपुर, छत्तीसगढ़
मौसम विभाग की मानें तो पश्चिमी विक्षोभ के असर से आने वाले दो दिनों में छत्तीसगढ़ का मौसम बदलने वाला है और प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश के आसार बन रहे हैं। इस दौरान मंगलवार और बुधवार को राज्य के छह जिलों में यानी मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, जशपुर और बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में झमाझम पानी गिरने की संभावना है। जिससे की इन इलाकों में ठंड बढ़ सकती है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों की बात करें तो अगले 48 घंटों में वहां न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि इसके बाद एक बार फिर न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है।

बीते दिन के मौसम की बात करें बुधवार को प्रदेश के दुर्ग संभाग के एक-दो हिस्सों में शीत लहर चली। इस दौरान सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस जगदलपुर में रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश के अन्य शहरों के न्यूनतम तापमान की बात करें तो दुर्ग में 8.2 डिग्री, कोरिया में 8.2 डिग्री, पेंड्रा में 9 डिग्री, रायपुर में 9 डिग्री, राजनांदगांव में 9.5 डिग्री, दंतेवाड़ा में 9.6 और बिलासपुर में 10.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

शुक्रवार सुबह तक रायपुर के मौसम का पूर्वानुमान

1 जनवरी को राजधानी रायपुर में धुंध छाए रहने की संभावना है। इस दौरान शहर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।

मौसम की विशेषताएं व सिनोप्टिक स्थितियां

पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे पंजाब के ऊपर औसत समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर ऊपर एक ऊपरी हवा के चक्रवाती सर्कुलेशन के रूप में बना हुआ है, जिसके साथ मध्य और ऊपरी ट्रोपोस्फेरिक स्तर पर एक ट्रफ है, जिसका अक्ष औसत समुद्र तल से 5.8 किमी ऊपर है और अब यह लगभग देशांतर 71 डिग्री पूर्व के साथ अक्षांश 27 डिग्री उत्तर में बना हुआ है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
