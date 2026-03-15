Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

छत्तीसगढ़ के लोगों को मिलेगी गर्मी से राहत, मौसम के यू-टर्न के बाद अगले तीन दिन इन जिलों में होगी बारिश

Mar 15, 2026 03:20 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, रायपुर, छत्तीसगढ़
share

बीते दिन के मौसम की बात करें तो शनिवार को प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री बिलासपुर में तथा सबसे कम न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज किया गया। इस दौरान प्रदेश में अधिकतम तापमान में सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़त देखी गई।

छत्तीसगढ़ के लोगों को मिलेगी गर्मी से राहत, मौसम के यू-टर्न के बाद अगले तीन दिन इन जिलों में होगी बारिश

छत्तीसगढ़ में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच प्रदेश के लोगों को आखिरकार अगले कुछ दिनों के लिए सूरज की तपिश से राहत मिलने वाली है। दरअसल मौसम विभाग ने एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से रविवार को राज्य का मौसम बदलने व अगले कुछ दिन इसी तरह का मौसम बने रहने का अनुमान लगाया है। विभाग का कहना है कि छत्तीसगढ़ में 15 व 16 मार्च को एक-दो स्थानों पर 30 से 40 KMPH की रफ्तार से तेज हवाएं चलने तथा गरज चमक के साथ वज्रपात होने व हल्की वर्षा होने की संभावना है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बीते दिन के मौसम की बात करें तो शनिवार को प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री बिलासपुर में तथा सबसे कम न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज किया गया। इस दौरान प्रदेश में अधिकतम तापमान में सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़त देखी गई। अगले 24 घंटों में प्रदेश में अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने, और उसके बाद आगामी दिनों में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना जताई है। उधर विभाग ने रविवार को राजधानी रायपुर में आकाश में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार इस दौरान अधिकतम तापमान क्रमशः 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।

अगले तीन दिन प्रदेश के इन जिलों में बारिश की संभावना

15 मार्च (रविवार) को प्रदेश के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सक्ती, सारंगढ़-बिलाईगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने और 30 से 40 की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना है।

16 मार्च (सोमवार) को प्रदेश के कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, जशपुर, धमतरी, गरियाबंद, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा में हल्की बारिश होने और 30 से 40 की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना है।

17 मार्च (मंगलवार) को प्रदेश के ज्यादातर जिलों में हल्की बारिश होने और 30 से 40 की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना है। इस दौरान प्रदेश के सूरजपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, जशपुर, कबीरधाम, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, बेमेतरा, बलौदाबाजार-भाटापारा, महासमुंद, दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव, बालोद, धमतरी, गरियाबंद, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा जिलों बारिश की संभावना है।

छत्तीसगढ़ में बदल गया मौसम, अगले तीन दिन इन जिलों में होगी बारिश
ये भी पढ़ें:युवती से रेप करता रहा मकान मालिक, गर्भ ठहरा तो दीं पेन किलर; दोनों की हो गई मौत

सिनोप्टिक मौसमी परिस्थितियां

पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पंजाब और उसके आसपास औसत समुद्र तल से 1.5 से 3.1 किमी की ऊंचाई पर एक ऊपरी वायुमंडलीय चक्रवातीय परिसंचरण के रूप में बना हुआ है। इसके साथ मध्य तथा ऊपरी स्तर की पश्चिमी हवाओं में एक ट्रफ भी विद्यमान है, जिसकी धूरी 5.8 किमी की ऊंचाई पर औसत समुद्र तल से ऊपर लगभग 70 डिग्री पूर्व देशांतर के साथ तथा 25 डिग्री उत्तर अक्षांश के उत्तर में स्थित है। दक्षिण हरियाणा और उसके आसपास औसत समुद्र तल से 0.9 किमी की ऊंचाई पर स्थित ऊपरी वायुमंडलीय चक्रवातीय परिसंचरण बना हुआ है।

ये भी पढ़ें:छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने किए बांके बिहारी के दर्शन

मराठवाड़ा से दक्षिण अंतरिक कर्नाटक तक फैला हुआ ट्रफ अब 0.9 किमी की ऊंचाई पर मराठवाड़ा से उत्तर अंतरिक तमिलनाडु तक, आंतरिक कर्नाटक से होते हुए जा रहा है। उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम, जिसमें मुख्य हवाओं की गति लगभग 115 नॉट है, औसत समुद्र तल से 12.6 किमी की ऊँचाई पर पश्चिमी भारत के ऊपर सक्रिय है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ 17 मार्च 2026 की रात से उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना है।

ये भी पढ़ें:दुल्हन का दहेज…; LPG किल्लत के बीच छत्तीसगढ़ के होटल का अनोखा नोटिस
Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।