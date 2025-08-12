wait for son of former CM Bhupesh Baghel has increased further, HC has given a new date for hearing हाई कोर्ट ने मानी ईडी की एक मांग, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे का इंतजार और बढ़ा, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़wait for son of former CM Bhupesh Baghel has increased further, HC has given a new date for hearing

हाई कोर्ट ने मानी ईडी की एक मांग, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे का इंतजार और बढ़ा

मंगलवार को हाईकोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच के सामने मामले की सुनवाई हुई। चैतन्य बघेल की ओर से अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि उनकी गिरफ्तारी में प्रक्रियात्मक अनियमितताएं बरती गईं।

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, बिलासपुर, छत्तीसगढ़Tue, 12 Aug 2025 08:52 PM
हाई कोर्ट ने मानी ईडी की एक मांग, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे का इंतजार और बढ़ा

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की याचिका पर मंगलवार को बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसके बाद जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच ने इस मांग को मानकर सुनवाई के लिए दो हफ्ते बाद की तारीख दे दी। ED की कार्रवाई को चुनौती देते हुए भूपेश बघेल और चैतन्य बघेल ने पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे आने के बजाय उन्हें हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी।

मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पक्ष ने कोर्ट से कहा कि चैतन्य बघेल के लिए पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं की जा रही है, जिसके चलते उन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ परेशानियां हो रही हैं। जिस पर कोर्ट की ओर से जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए। बता दें कि चैतन्य बघेल ने अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को 18 जुलाई 2025 को भिलाई तीन स्थित निवास से ईडी ने गिरफ्तार किया था। वे पिछले 24 दिनों से केन्द्रीय जेल रायपुर में बंद हैं। उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था और उन्हें हाईकोर्ट में अपील करने का निर्देश दिया था। इसके बाद चैतन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें दावा किया गया कि उनकी हिरासत गैरकानूनी है और ईडी ने कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया।

मंगलवार को हाईकोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच के सामने मामले की सुनवाई हुई। चैतन्य बघेल की ओर से अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि उनकी गिरफ्तारी में प्रक्रियात्मक अनियमितताएं बरती गईं। वहीं ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए हाई कोर्ट से समय मांगा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। अब मामले में अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी। भूपेश बघेल ने ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है।

रिपोर्ट- संदीप दीवान

Chhattisgarh News

