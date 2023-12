new

Cabinet Expansion Live: विष्णुदेव साय की कैबिनेट का विस्तार आज, ये 9 विधायक बनेंगे मंत्री छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल का शुक्रवार को विस्तार होना है। 13 दिसंबर को दो डिप्टी सीएम के साथ साय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। आज 9 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी।

Raipur, Dec 13 (ANI): Newly sworn-in Chhattisgarh Chief Minister Vishnu Deo Sai takes charge at Mahanadi Bhawan in Raipur on Wednesday. (ANI Photo)