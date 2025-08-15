छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय मंत्रिमंडल का होगा विस्तार, कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं तीन नए चेहरे

फिलहाल विष्णु देव साय सरकार में 10 मंत्री हैं। बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद एक मंत्री का पद खाली हुआ है। एक पद पहले से खाली रखा गया है, जिसे परफॉर्मेंस के आधार पर देने के लिए रखा गया है।

छत्तीसगढ़ में लंबे समय से विष्णु देव साय मंत्रिमंडल के विस्तार का इंतजार किया जा रहा है और आखिरकार अब इसकी संभावित तारीख भी सामने आ गई। राजनीतिक जानकारों के अनुसार 21 अगस्त से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, जिसमें तीन नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के तीन संभागों रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग से एक-एक मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। मंत्रियों को एक सामान्य, एक ओबीसी और एक ST-SC वर्ग से बनाए जाने की संभावना है। मंत्री बनने के लिए नेताओं में लॉबिंग भी चल रही है, लेकिन तीनों नाम दिल्ली दरबार से तय हो चुके हैं।

बता दें कि फिलहाल विष्णु देव साय सरकार में 10 मंत्री हैं। बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद एक मंत्री का पद खाली हुआ है। एक पद पहले से खाली रखा गया है, जिसे परफॉर्मेंस के आधार पर देने के लिए रखा गया है। वहीं हरियाणा की तर्ज पर एक मंत्री का पद बढ़ेगा। इस तरह तीन नए मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। राजनीतिक गलियारों में ऐसी भी चर्चा है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 22 अगस्त से विदेश दौरे पर जाने वाले हैं, इसलिए भाजपा हाईकमान ने इससे पहले उन्हें मंत्रिमंडल विस्तार करने की अनुमति दे दी है।

सीएम विष्णु देव साय के विदेश दौरे से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। इस बात का संकेत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाल ही में दिल्ली यात्रा से वापस के बाद अपने बयान में दे दिया था। जब उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा था कि अब इंतजार खत्म होने वाला है। मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द हो जाएगा। इधर मंत्री पद पाने आला नेताओं के दरबार में जुगाड़ की राजनीति भी चल रही है। कई नेता दिल्ली तक हाजरी लगा रहे हैं। वहीं एक सामान्य वर्ग से मंत्री को लेकर एक दिग्गज महिला ने एक नाम सिफारिश भी कर दी है।

हरियाणा फार्मूले पर छत्तीसगढ़ में भी 13 मंत्री होंगे हरियाणा विधानसभा में भी छत्तीसगढ़ की तरह 90 विधायक हैं। हरियाणा में बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री समेत 14 मंत्री हैं। लिहाजा, हरियाणा के फॉर्मूले को छत्तीसगढ़ में भी लागू करते हुए 3 और मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ बनने के बाद से अब तक मुख्यमंत्री सहित 13 मंत्री ही बनते आ रहे हैं। नियमों के तहत विधायकों की संख्या के 15 प्रतिशत ही मंत्री बन सकते हैं, इस लिहाज से 90 विधायकों में 13.5 मंत्री बन सकते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री समेत 14 मंत्री भी हो सकते हैं।