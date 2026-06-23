साय सरकार ने दी 'अटल आजीविका समृद्धि' योजना को मंजूरी, बताया- कैसे गांवों की अर्थव्यवस्था संवार देगी यह स्कीम
VB-GRAM-G छत्तीसगढ़ योजना के बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि इस योजना का मकसद जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास, आजीविका के साधन बनाने और ग्रामीण इलाकों में टिकाऊ रोजगार के अवसर पैदा करना है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और टिकाई आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने 'अटल आजीविका समृद्धि हाट' योजना शुरू करने का फैसला किया है। इसके साथ ही इस बैठक में कैबिनेट ने 'कंप्रेस्ड बायोगैस पॉलिसी (CG-CBG) 2026' के ड्राफ्ट और VB-GRAM-JI (विकसित भारत-ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन) योजना छत्तीसगढ़' के प्रारूप को भी मंजूरी दे दी।
'अटल आजीविका समृद्धि हाट' की योजना की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि नई योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में हैंडलूम, बुनाई, सिलाई और हस्तशिल्प के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेंटर तथा दाल, तिलहन, चावल मिलिंग और डेयरी उत्पादों के लिए प्रोसेसिंग यूनिट (प्रसंस्करण इकाइयां), कोल्ड स्टोरेज, सोलर ड्रायर, कृषि उपकरण मरम्मत की सुविधा और अटल डिजिटल सेंटर जैसे सर्विस सेंटर और मार्केटिंग व सप्लाई सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
स्थानीय उत्पादन, प्रोसेसिंग, सर्विस को बढ़ावा देना मकसद
अधिकारियों ने आगे कहा कि सरकार की इस योजना का मकसद मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर और मशीनरी का बेहतर इस्तेमाल करके स्थानीय उत्पादन, प्रोसेसिंग, सर्विस और मार्केटिंग गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इससे ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे और स्थानीय उत्पादों के लिए बाजार तक पहुंच बेहतर होगी। अधिकारियों ने बताया कि योजना के क्रियान्वयन के लिए 'छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन' को नोडल एजेंसी तथा 'पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग' को नोडल विभाग बनाया गया है।
‘कम्प्रेस्ड बायोगैस पॉलिसी’ को भी दी सरकार ने मंजूरी
इसके साथ ही मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में कैबिनेट ने CG-CBG (कम्प्रेस्ड बायोगैस पॉलिसी) पॉलिसी 2026 के ड्राफ्ट को भी मंजूरी दी। इसके तहत राज्य में उपलब्ध कृषि अवशेष, नगरपालिका का ठोस कचरा, पशुओं का कचरा और अन्य जैविक संसाधनों का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन किया जाएगा और उन्हें एक साफ गैसीय ईंधन, 'कंप्रेस्ड बायोगैस' में बदला जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि इस पॉलिसी से कचरा प्रबंधन में सुधार, पर्यावरण संरक्षण में मदद, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी, बायो-फर्टिलाइजर उत्पादन को बढ़ावा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। एक विजन डॉक्यूमेंट में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में सालाना लगभग 5 लाख टन कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन की क्षमता है।
VB-GRAM-G योजना ने साल में 125 मिलेगा रोजगार
उधर मंगलवार को मंजूर की गई एक अन्य योजना VB-GRAM-G छत्तीसगढ़ की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि इस योजना का मकसद ग्रामीण रोजगार, सशक्तिकरण, सरकारी योजनाओं के तालमेल और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के अकुशल श्रम आधारित रोजगार की वैधानिक गारंटी दी जाएगी। साथ ही कहा कि योजना के क्रियान्वयन में केंद्र और राज्य सरकार के व्यय का अनुपात 60/40 रहेगा तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य बजट में 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस योजना के लिए किया गया है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।