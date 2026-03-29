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रायपुर में दो गुटों के बीच झड़प, जमकर चले लाठी-डंडे; कई घायल

Mar 29, 2026 01:00 pm ISTवार्ता रायपुर
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छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शनिवार देर रात दो गुटों के बीच हुयी हिंसक झड़प में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार विवाद की शुरुआत एक बाइक टक्कर की घटना से हुई थी।

रायपुर में दो गुटों के बीच झड़प, जमकर चले लाठी-डंडे; कई घायल

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शनिवार देर रात दो गुटों के बीच हुयी हिंसक झड़प में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार विवाद की शुरुआत एक बाइक टक्कर की घटना से हुई थी। बताया जाता है कि बढ़ई पारा के कुछ नाबालिगों और मोमिन पारा के युवकों के बीच रात लगभग 10:30 से 11 बजे के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया।

जमकर चले लाठी-डंडे

रायपुर में स्थिति उस समय और बिगड़ गई जब दोनों पक्षों के अन्य लोग भी इसमें शामिल हो गए। झड़प के दौरान लाठी-डंडों का उपयोग किया गया, वहीं कुछ लोगों द्वारा धारदार हथियारों के इस्तेमाल की भी आशंका जताई जा रही है। इस घटना में तीन युवकों के सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जबकि दोनों पक्षों के करीब छह लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उनका इलाज चल रहा है।

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भारी संख्या में पुलिस बल तैनात

घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग देर रात तक थाने पहुंच गए, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। आजाद चौक के सहायक पुलिस आयुक्त इशु अग्रवाल ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया गया। दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है तथा मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान प्राप्त तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और दोषियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है और स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है।

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Mohammad Azam

लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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