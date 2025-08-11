ढाई महीने से अंधेरे में डूबा छत्तीसगढ़ का यह गांव, ग्रामीणों का भजन-कीर्तन संग कलेक्टर बंगले पर धरना

छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में स्थित तमरूवा गांव में बीते ढाई महीने से बिजली आपूर्ति ठप पड़ी है। ग्रामीण भीषण गर्मी के साथ ही अंधेरे और संकट से गुजर रहे हैं। बिजली विभाग द्वारा कोई सुनवाई नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने आज कलेक्टर के बंगले पर पहुंचकर भजन-कीर्तन संग धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया।

ग्रामीणों ने बताया कि तीनों ट्रांसफार्मर खराब होने के बावजूद बिजली विभाग की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। नतीजतन खेत सूखने लगे हैं, फसलें बर्बाद हो रही हैं और पेयजल संकट भी गहराता जा रहा है। समस्या का समाधान नहीं होने के चलते सैकड़ों ग्रामीण कांग्रेसी नेताओं के साथ रविवार को कलेक्टर बंगले पहुंचे और वहीं बैठकर राम नाम का भजन गाते हुए शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि जब तक गांव में खराब पड़े बिजली के तीनों ट्रांसफार्मर बदले नहीं जाते, वे धरना स्थल से नहीं हटेंगे।

ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली विभाग ट्रांसफार्मर तो लगाता है, लेकिन कुछ ही दिनों में वे जल जाते हैं। इनकी मरम्मत या बदलने में लगातार लापरवाही बरती जा रही है। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल एक बिजली वीडियो में विभाग के कर्मचारी खेतों में लगी फसल रौंदते हुए बैलगाड़ी में ट्रांसफार्मर ले जाते नजर आए थे।