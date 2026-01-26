छत्तीसगढ़ में अडानी रेलवे परियोजना पर ग्रामीणों का विरोध, कहा- धमकियां दे रहे
छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले के गेजामुड़ा गांव में प्रस्तावित अडानी कंपनी की रेलवे लाइन परियोजना को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है।
छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले के गेजामुड़ा गांव में प्रस्तावित अडानी कंपनी की रेलवे लाइन परियोजना को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार रात बड़ी संख्या में भू-प्रभावित किसान कोतरा रोड थाना पहुंचे और थाना प्रभारी के नाम लिखित आवेदन सौंपकर कंपनी के ठेकेदारों पर गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उनकी सहमति के बिना रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है और विरोध करने पर ठेकेदारों द्वारा हाथ-पैर तोड़ने, झूठे पुलिस मामलों में फंसाने और जेल भेजने की धमकियां दी जा रही हैं। किसानों ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।
ग्रामीणों का कहना है कि अब तक उन्हें उनकी जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया है। बावजूद इसके कंपनी के ठेकेदार जबरन उनकी भूमि पर रेलवे लाइन का निर्माण कार्य कर रहे हैं। किसानों ने स्पष्ट किया कि रेलवे लाइन के लिए किए गए भू-अधिग्रहण में किसी भी प्रभावित भूमि स्वामी की सहमति नहीं ली गई है। ग्रामीणों ने जनसुनवाई की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि जनसुनवाई औपचारिकता के तौर पर और कथित रूप से फर्जी तरीके से संपन्न कराई गई है। किसानों का कहना है कि उनकी जमीन कौड़ियों के भाव अधिग्रहित की जा रही है, जो पूरी तरह अनुचित है।
इसके अलावा, राष्ट्रीय राजमार्ग से लगी जमीन के मूल्यांकन पर भी ग्रामीणों ने गंभीर संदेह जताया है। उचित मुआवजा नहीं मिलने के कारण ही ग्रामीण रेलवे लाइन बिछाने का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि निष्पक्ष जांच कराई जाए और जब तक उचित मुआवजा एवं सहमति नहीं बनती, तब तक परियोजना का कार्य रोका जाए।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।