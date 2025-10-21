Hindustan Hindi News
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़Video of undertrial prisoner exercising in Raipur jail goes viral, jail administration takes action
रायपुर जेल में विचाराधीन कैदी के कसरत करने का वीडियो वायरल, जेल प्रशासन ने लिया एक्शन

रायपुर जेल में विचाराधीन कैदी के कसरत करने का वीडियो वायरल, जेल प्रशासन ने लिया एक्शन

संक्षेप: जांच में सामने आया कि प्रहरी ड्यूटी पर होने के बावजूद न तो इस पर रोक लगा सके और न ही इसकी जानकारी अधिकारियों को दी। जेल प्रशासन की जांच में पता चला कि शशांक चोपड़ा गुपचुप तरीके से जेल में एक मोबाइल फोन लाने में कामयाब रहा था।

Tue, 21 Oct 2025 09:34 PMSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की सेंट्रल जेल से एक विचाराधीन कैदी का कसरत करते वीडियो व कुछ अन्य फोटो वायरल होने के बाद हंगामा मच गया था, जिसके बाद जेल प्रशासन ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले दो प्रहरियों को बर्खास्त कर दिया है। दरअसल राशिद अली उर्फ राजा बैजहार नाम के जिस अपराधी का वह वीडियो वायरल हुआ था, वह ड्रग सरगना है और विचाराधीन कैदी के रूप में सेंट्रल जेल में बंद है। वायरल वीडियो में वह जेल में कसरत करते हुए व बिंदास स्टाइल में फोटो खिंचवाते दिखा था। जिसके बाद जेल में खास कैदियों को मिल रही वीआईपी सुविधाओं को लेकर सवाल उठने लगे थे।

ड्रग नेटवर्क चलाने के आरोप में ट्रायल पर चल रहा राशिद अली बैरक नंबर 15 में कसरत करते हुए दिखाई दिया था। वीडियो के वायरल होते ही बवाल मच गया। इसके अलावा जेल के अंदर ली गई सेल्फियों में राशिद अली के साथ खूंखार अपराधी रोहित यादव और राहुल वाल्मीकि भी दिखाई दिए थे। जिससे कि उनके बीच की दोस्ती दिखाई दे रही थी। जिसके बाद से जेल के भीतर की सुरक्षा खामियों के बारे में सवाल उठ रहे थे।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार जेल प्रशासन की जांच में सामने आया कि जेल में विचाराधीन बंदी शशांक चोपड़ा के पास मोबाइल था। उसी के मोबाइल से राशिद ने कसरत करते हुए वीडियो बनाया था और अपने साथियों के साथ सेल्फी ली थी। सेल्फी और वीडियो दोनों 5 अक्टूबर के बताए जा रहे हैं। पहले सुबह कसरत करते हुए वीडियो बनाया गया था, इसके बाद दोपहर में सेल्फी ली गई थी।

जेल प्रशासन की जांच में पता चला कि शशांक चोपड़ा गुपचुप तरीके से जेल में एक मोबाइल फोन लाने में कामयाब रहा था। जिसके बाद राशिद अली भी इसी फोन का इस्तेमाल करने लगा। इसी का उपयोग वह जेल में वर्कआउट के वीडियो बनाने, सेल्फी लेने समेत अन्य गतिविधियों के वीडियो बनाने के लिए करने लगा। अधिकारियों को पता चला कि यह सबकुछ जेल में तैनात दो प्रहरियों की मिली भगत की वजह से हुआ था। जांच में सामने आया कि प्रहरी ड्यूटी पर होने के बावजूद न तो इस पर रोक लगा सके और न ही इसकी जानकारी अधिकारियों को दी।

जिसके बाद सेंट्रल जेल अधीक्षक ने दो जेल प्रहरियों राधेलाल खूंटे और बिपिन खलखो को इस मामले में दोषी पाए जाने और ड्यूटी में लापरवाही बरतने के लिए बर्खास्त कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों प्रहरियों को इससे पहले भी कई बार अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतने के लिए चेताया जा चुका था। लेकिन फिर भी उनके व्यवहार में कोई सुधार ना पाए जाने पर इस बार उनके खिलाफ इतना कड़ा कदम उठा लिया गया। जेल अधीक्षक ने अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए दोनों की सेवाएं खत्म कर दी।

बता दें कि राशिद अली बीती 11 जुलाई से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है, उस एनडीपीएस (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज) एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था और उस पर जेल के अंदर से ड्रग्स का नेटवर्क चलाने और जबरन वसूली करने का आरोप है। सूत्रों का कहना है कि वह जेल के कुछ कर्मचारियों की मदद से अपना रैकेट चला रहा था, इसी के जरिए उस तक मोबाइल फोन और अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं पहुंच रही थीं।

Chhattisgarh News

