नक्सल मोर्चे पर एक और जीत; सुकमा में महिला कैडर समेत 22 नक्सलियों ने डाले हथियार

Feb 17, 2026 02:40 pm ISTKrishna Bihari Singh वार्ता, सुकमा
छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इसमें महिला सदस्य और कमांडर शामिल हैं। सरकार की पुनर्वास नीति और विकास कार्यों से प्रभावित होकर इन नक्सलियों ने मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया। 

छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस के प्रभाव और राज्य सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर 22 नक्सलियों ने मंगलवार को सुकमा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सरेंडर कर दिया। पुलिस के अनुसार, सरेंडर करने वालों में एक महिला सहित नक्सली कमांडर, नक्सली सदस्य और अन्य पदों पर कार्यरत सदस्य शामिल हैं। ये सभी सुकमा जिले के दूरदराज के गांवों के रहने वाले हैं।

नक्सलियों को टूटा मनोबल

सुकमा पुलिस की ओर से चलाए जा रहे ‘पूना मारगेम’ (नया सवेरा) अभियान के तहत इन नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने का प्रयास किया गया। यह अभियान छत्तीसगढ़ शासन की नक्सलवादी आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति-2025 के तहत चलाया जा रहा है। सुकमा जिले में लगातार सफल सुरक्षा अभियानों, नए सुरक्षा कैंपों की स्थापना और सड़कों के विस्तार से नक्सलियों का मनोबल टूटा है।

50-50 हजार की मिलेगी मदद

सुदूर क्षेत्रों तक विकास कार्यों की पहुंच और पुलिस के बढ़ते प्रभाव ने नक्सलियों के संगठन को कमजोर किया है। इन नक्सलियों का सरेंडर कराने के लिए सुकमा में एक समारोह आयोजित किया गया था। इसमें कई आला अधिकारी उपस्थित रहे। हथियार डालने वाले सभी नक्सलियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत प्रोत्साहन राशि के रूप में 50-50 हजार रुपये देने की घोषणा की गई है।

दिया जाएगा अन्य योजनाओं का लाभ

इसके अलावा नक्सलियों को सरकार की ओर से संचालित अन्य पुनर्वास योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हथियार डालने वाले इन नक्सलियों के पुनर्वास में डीआरजी सुकमा, जिला बल सुकमा, रेंज फील्ड टीम (आरएफटी) जगदलपुर और सीआरपीएफ की 02, 74, 111, 223, 227 वाहिनी एवं कोबरा 201 वाहिनी की आसूचना शाखा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सरेंडर करने वालों में कौन?

सरेंडर करने वाले नक्सलियों में सुकमा जिले के विभिन्न क्षेत्रों के सदस्य शामिल हैं। इनमें जगरगुण्डा थाना क्षेत्र के एलमपल्ली निवासी मिलिशिया कमांडर गोंचे हुंगा और बेड़मा आरपीसी के जंगल कमेटी अध्यक्ष मिडियाम आयता ने आत्मसमर्पण किया है। चिंतलनार थाना क्षेत्र के भीमापुरम निवासी पेद्दाबोडकेल आरपीसी के मिलिशिया सदस्य मड़कम बण्डी, माड़वी हांदा, मड़कम नन्दा, मड़कम रामा और मड़कम सोमड़ा ने भी हथियार डाले हैं।

इनके साथ ही जगरगुण्डा के मड़कम चैतु, चिंतलनार के माड़वी हुंगा, गादीरास की केएएमएस सदस्या लक्ष्मी मुचाकी और चिंतलनार के गोंचे उर्फ मड़कम हुंगा भी शामिल हैं। समर्पण करने वालों में माड़वी दूला, जगरगुण्डा के कृषि कमेटी अध्यक्ष कुंजाम केसा, फुलबगड़ी के वेको विज्जा और वेको हड़मा भी शामिल हैं। इसके अलावा गोगुण्डा जनताना सरकार के उपाध्यक्ष मुचाकी सुक्का, चिंतलनार के माड़वी जोगा और मड़कम पाण्डू ने भी आत्मसमर्पण किया है।

लेखक के बारे में

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Chhattisgarh News

