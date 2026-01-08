Hindustan Hindi News
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़Vice Chancellor of the central university in Bilaspur sent the invited writer away, video
छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सिटी में साहित्यकार के अपमान का आरोप, VC ने बीच कार्यक्रम से जाने को कहा; VIDEO

संक्षेप:

Jan 08, 2026 10:13 pm ISTSourabh Jain भाषा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में बुधवार को एक राष्ट्रीय परिसंवाद के दौरान कुलपति ने कथित तौर पर नागपुर से आमंत्रित एक साहित्यकार को बाहर जाने के लिए कह दिया, जिसके बाद साहित्यकारों ने इस पर नाराजगी जताई है। 'समकालीन हिंदी कहानी : बदलते जीवन सन्दर्भ' नामक विषय पर साहित्य अकादमी और केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से यहां राष्ट्रीय परिसंवाद आयोजित किया गया था। परिसंवाद के दौरान देश के प्रसिद्ध साहित्यकार, कथाकार, कवि और लेखक आदि मौजूद थे।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के अनुसार बुधवार को राष्ट्रीय परिसंवाद की शुरुआती औपचारिकताओं के बाद कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति आलोक कुमार चक्रवाल ने अपने संबोधन के दौरान ही मंच के सामने की प्रथम पंक्ति में बैठे नागपुर से आमंत्रित कथाकार मनोज रूपड़ा से पूछा- 'भाई साहब, आप बोर तो नहीं हो रहे हैं' इसके जवाब में रूपड़ा ने कहा, 'आप विषय पर बात करिए'।

वायरल वीडियो के अनुसार इतना सुनते ही कुलपति नाराज हो गए और कहा, 'वैसे तो मैं बिना मुद्दे की कोई बात करता ही नहीं हूं, लेकिन कुलपति से कैसे बात करते हैं, इसका विवेक आपको नहीं है, सीख लीजिएगा।' इसके आगे कुलपति ने कहा, 'आपको यहां बुलाया किसने है।'

वीडियो में देखा जा सकता है कि कुलपति इतने पर भी नहीं रुके और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में रूपड़ा को कार्यक्रम से निकल जाने को कह दिया। साथ ही यह भी कहा कि इन्हें दोबारा न बुलाएं। इसके बाद कथाकार मनोज रूपड़ा बिना देरी किए, तत्काल सभा कक्ष से बाहर निकल गए। वहीं जब कुछ अन्य साहित्यकारों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो कुलपति ने उनसे भी कह दिया कि अगर आपको उनका जाना अच्छा नहीं लग रहा, तो आप भी यहां से जा सकते हैं।

इस संबंध में जब गुरुवार को कुलपति चक्रवाल से फोन पर बात की गई तब उन्होंने पीटीआई-भाषा से कहा, 'मैंने देखा कि मनोज रूपड़ा कार्यक्रम के दौरान असहज लग रहे थे। कार्यक्रम में वह रूचि नहीं ले रहे थे। इसलिए मैंने उन्हें सहज ढंग से ऐसा पूछ लिया था।' हालांकि कुलपति ने कहा कि वे इसे और ज्यादा तूल नहीं देना चाहते और यहीं मामले का पटाक्षेप चाहते हैं।

उधर कथाकार रूपड़ा ने इस घटना को लेकर एक वीडियो जारी करते हुए कहा, 'बुधवार को बिलासपुर के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में मेरे साथ जो अपमानजनक घटना हुई, उसके लिए मैं क्या कहूं। मैंने अभी तक इसके प्रतिवाद में भी कोई बात नहीं की है और मैं करूंगा भी नहीं। क्योंकि यह मेरा व्यक्तिगत अपमान नहीं है, यह पूरी लेखक बिरादरी का अपमान है। उस विश्वविद्यालय के कुलपति के उस आचरण के विरोध में जिस तरह की भी बातें चल रही है, वह लेखक बिरादरी का प्रतिरोध है। मुझे व्यक्तिगत रूप से इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है।'

'जब कुलपति बनने की योग्यता ही संघी मानसिकता हो…'

वहीं इस घटना का वीडियो शेयर करते हुए भिलाई शहर के कांग्रेस विधायक देवेन्द्र यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में कुलपति प्रो आलोक चक्रवाल ने जाने माने साहित्यकार श्री मनोज रूपड़ा जी साथ जो बदसलूकी की है यह हमारे पूरे प्रदेश की गरिमा को कलंकित करने जैसा है। जब कुलपति बनने की सर्वोच्च योग्यता संघी मानसिकता हो तब विश्वविद्यालयों में साहित्यकारों, विचारकों का अपमान लाजमी हो जाता है क्योंकि यह सोच किसी को बराबरी का अधिकार देने के खिलाफ है, यह सहिष्णुता के नाम से तिलमिला उठती है। क्या एक कुलपति को विश्वविद्यालय के मेहमान और प्रदेश के मेहमान के साथ कैसा सलूक रखना चाहिए यह भी सिखाया जाना पड़ेगा। यह शर्मनाक स्थिति है।'

