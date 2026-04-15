वेदांता पावर प्लांट में धमाके ने अब तक 17 की जान ली, यूपी-बिहार समेत 5 राज्यों के हैं मारे गए लोग
वेदांता पावर प्लांट में मंगलवार को भीषण हादसा हो गया था। हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो गई है। मरने वाले सबसे अधिक लोग छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल से हैं।
छत्तीसगढ़ के सक्ती जिला स्थित वेदांता पावर प्लांट में हुए भीषण हादसे में मरने वाले मजदूरों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। प्रशासन ने सक्ती जिले के डभरा थाना क्षेत्र के सिंघीतराई स्थित पावर प्लांट में मंगलवार को बॉयलर में हुए विस्फोट में मारे गए लोगों की पहचान कर उनकी सूची जारी कर दी है। इसके बाद यूपी-बिहार समेत पांच राज्यों में मृतकों के परिवारों पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है।
मृतकों की जारी की गई सूची के मुताबिक मृतकों में सबसे अधिक छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के लोग हैं। दोनों ही राज्यों के 5-5 श्रमिकों की जान इस भयानक हादसे में चली गई। इनके अलावा तीन झारखंड, दो बिहार, दो उत्तर प्रदेश के हैं। छत्तीसगढ़ के जिन लोगों की मौत हुई है उनमें से तीन सक्ती,एक जांजगीर और एक रायगढ़ जिले के निवासी हैं।
मृतकों की हो चुकी पहचान
मृतकों के नाम रितेश कुमार, अमृत लाल पटेल, ठंडाराम लहरे, तरुण कुमार ओझा, अकीब खान, सुशांता जाना, अब्दुल करीम, उदब सिंह यादव, शेख सैफुदिन, पप्पू कुमार, अशोक परहिया, मानस गिरी, बृजेश कुमार, रामेश्वर महिलांगे, कार्तिक महतो, नदीम मन्सारी ,और शिबनाथ मुर्बु हैं। घटना के बाद जिला प्रशासन और राहत-बचाव दल मौके पर लगातार कार्य कर रहे हैं। घायलों का उपचार नजदीकी अस्पतालों में जारी है। राज्य सरकार ने मामले की जांच के आदेश दे दिये हैं और मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है।
धमाका मंगलवार दोपहर को सिंघीतराई गांव में स्थित वेदांता लिमिटेड के एक स्टील ट्यूब में हुआ, जो बॉयलर से टरबाइन तक तेज दबाव वाली भाप ले जा रही थी। उन्होंने बताया कि इस घटना में घायल हुए 17 मजदूरों का रायपुर और रायगढ़ जिले के अलग-अलग अस्पतालों में चल रहा है।
सीएम ने कहा- दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई
मुख्यमंत्री विष्णु साय ने उन्होंने बिलासपुर संभाग के कमिश्नर को इस घटना की जांच करने का आदेश भी दिया है और भरोसा दिलाया है कि जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, जिला प्रशासन ने एक अलग मजिस्ट्रीयल जांच का आदेश दिया है, जबकि कंपनी ने अंदरूनी जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे घायल हुए सभी लोगों को मुफ्त और सही इलाज सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि उनकी देखभाल में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सक्ती के कलेक्टर अमृत विकास टोपनो ने मजिस्ट्रीयल जांच के लिए डभरा के अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) को नियुक्त किया है। एसडीएम से 30 दिनों के भीतर एक रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। इस रिपोर्ट में दुर्घटना के कारणों-जैसे कि यह तकनीकी गड़बड़ी के कारण हुई या मानवीय भूल के कारण-और संयंत्र में की गई सुरक्षा जांचों के विवरण जैसे अहम पहलुओं को शामिल किया जाएगा।
कौन कितना मुआवजा देगा
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मृतक मजदूर के परिजनों को पांच लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है। इसके अलावा, वेदांता पावर ने भी, हादसे में मरने वाले हर मजदूर के परिवार को 35 लाख रुपये का मुआवजा देने के साथ-साथ रोजगार में मदद की घोषणा की है। संयंत्र प्रबंधन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि कंपनी घायल हुए हर व्यक्ति को 15 लाख रुपये भी देगी, ठीक होने तक उनकी सैलरी जारी रखेगी और उन्हें काउंसलिंग में भी मदद देगी।
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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
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