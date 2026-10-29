चक्रवाती तूफान 'अर्नब' के कारण खून जैसा लाल हुआ छत्तीसगढ़ में आसमान, भारी बारिश की चेतावनी जारी
चक्रवाती तूफान के कारण प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं का सिलसिला शुरू हुआ। बस्तर संभाग से शुरू हुई मौसमी गतिविधियों का प्रभाव राजधानी रायपुर सहित मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी दिखाई दिया।
चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ की वजह से एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ में जमकर बारिश हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इस तूफान की वजह से ऐसा कुछ हुआ कि प्रदेश की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छा गईं। दरअसल इस चक्रवाती तूफान के कारण प्रदेश के कुछ हिस्सों में आसमान का रंग असामान्य रूप से लाल हो गया था और इसी विहंगम नजारे की तस्वीरें वायरल हो गईं, और उन्होंने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी, जिन्हें लोग खूब पंसद करते हुए शेयर भी कर रहे हैं। इन फोटोज में आकाश ‘ब्लड रेड’ रंग में नजर आ रहा है।
प्राप्त जानकारी अनुसार ये वायरल तस्वीरें प्रदेश के दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल इलाकें की हैं। हालांकि आसमान के इस तरह सुर्ख लाल दिखने की वजह अभी तक आधिकारिक तौर पर स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन जानकारों का कहना है कि ऐसा 'अर्नब' तूफान के कारण चल रही तेज हवाओं की वजह से हुई वायुमंडलीय हलचलों के कारण हुआ है। उन्होंने बताया कि यह नजारा घने तूफानी बादलों में मौजूद नमी और धूल-कणों की परतों से प्रकाश के प्रकीर्णन (रेले स्कैटरिंग) के कारण देखने को मिला है।
उन्होंने बताया कि सूर्य अपनी रोशनी फेंकता है और जब वो रोशनी पृथ्वी के ऊपर पहुंचती है, तो ज्यादातर रोशनी हवा में फैल जाती है। लेकिन केवल नीला रंग ही हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। इसलिए आसमान हमें अक्सर हल्के नीले रंग का दिखाई देता है। लेकिन इस अर्नब साइक्लोन की वजह से हवा में काफी नमी और धूल आ गई है, जिसके चलते अब नीला रंग भी हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पा रहा है और केवल लाल और नारंगी रंग ही पहुंच पा रहा है, इसलिए आसमान इस तरह ब्लड रेड कलर का दिख रहा है। एक बात यह भी है कि छत्तीसगढ़ के जिस एरिया में ये चीज दिख रही है, वहां पर माइनिंग भी होती है, इसलिए हवा में और भी ज्यादा धूल है।
उधर बंगाल की खाड़ी में विकसित चक्रवाती तूफान 'अर्नब' के आंध्रप्रदेश और यानम के तटों पर टकराने के बाद आगे बढ़ने के प्रभाव से छत्तीसगढ़ में लगातार दूसरे दिन मौसम प्रभावित रहा। प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में गुरुवार को अतिवृष्ट की चेतावनी जारी की गई है। वहीं राजधानी रायपुर सहित विभिन्न जिलों में बादल छाए रहने और रुक-रुककर बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। प्रतिकूल मौसम को देखते हुए प्रदेश के 14 जिलों में आज भी स्कूलों में अवकाश रखा गया है।
मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आंध्र प्रदेश और यानम के तटीय क्षेत्रों को पार करने के बाद इस तूफान के अगले 48 घंटों में उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए क्रमशः कमजोर होने का अनुमान है। विभाग ने अगले छह घंटे में तूफान की तीव्रता घटने और उसके बाद अगले छह घंटे में इसके निम्न दबाव के क्षेत्र में परिवर्तित होने का अनुमान जताया है। हालांकि, तूफान के कमजोर पड़ने के बावजूद राज्य में बारिश की गतिविधियां तत्काल समाप्त होने के आसार नहीं हैं।
आगामी दो दिनों के दौरान प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है। कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। मौसम की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए विशेष रूप से उत्तरी छत्तीसगढ़ के जिलों में तेज बारिश और हवाओं का प्रभाव बना रह सकता है। वहीं लगातार हो रही वर्षा के कारण कृषि कार्यों और सामान्य जनजीवन पर भी असर पड़ रहा है।
चक्रवाती तूफान के कारण बुधवार से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं का सिलसिला शुरू हुआ। बस्तर संभाग से शुरू हुई मौसमी गतिविधियों का प्रभाव राजधानी रायपुर सहित मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी दिखाई दिया। कल शाम रायपुर में लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं और तेज बारिश हुई। इस दौरान कई स्थानों पर पेड़ गिरने से आवागमन प्रभावित हुआ, जबकि विभिन्न क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति भी बाधित रही।
मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर, जशपुर, कोरिया, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, सूरजपुर और सरगुजा जिलों में एक-दो स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान गरज-चमक के साथ बिजली गिरने तथा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया गया है। (वार्ता इनपुट के साथ)
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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