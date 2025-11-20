Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़Unable to adopt a two-and-a-half-year-old son, stepfather gave him a painful death in Raipur CG
ढाई साल के मासूम को नहीं अपना पा रहा था सौतेला पिता, दे दी दर्दनाक मौत; सगी मां ने भी दिया साथ

ढाई साल के मासूम को नहीं अपना पा रहा था सौतेला पिता, दे दी दर्दनाक मौत; सगी मां ने भी दिया साथ

संक्षेप: जांच में पता चला कि आरोपी आकिब खान और रेशमी ताम्रकार पिछले दो साल से साथ रह रहे थे। रेशमी अपने पहले पति के तीन बच्चों में से दो को ननिहाल छोड़ चुकी थी और सबसे छोटे बच्चे प्रशांत को लेकर आकिब के साथ रह रही थी।

Thu, 20 Nov 2025 05:04 PMSourabh Jain वार्ता, रायपुर, छत्तीसगढ़
share Share
Follow Us on

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मानवता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां कबीर नगर क्षेत्र में ढाई साल के एक मासूम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सच्चाई उजागर कर दी। रिपोर्ट में बच्चे की मौत को असमान्य बताया गया, जिसके बाद पुलिस की पड़ताल में जो तथ्य सामने आए, उन्होंने सभी को हैरान कर दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस के अनुसार बच्चे की हत्या उसी के सौतेले पिता ने की, जबकि इस कृत्य में बच्चे की मां ने भी उसका साथ दिया। दोनों ने मिलकर बच्चे को 'रास्ते से हटाने' की योजना बनाई थी। शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी सौतेला पिता पिछले लगभग 15 दिनों से बच्चे को रोज नाक और छाती पर पीटता था। लगातार हो रही इस क्रूर यातना की वजह से बच्चे की मौत हो गई। कबीर नगर थाना पुलिस से गुरुवार को यह जानकारी दी।

कबीर नगर थाना प्रभारी सुनील दास ने बताया कि 18 नवंबर को एम्स अस्पताल से बच्चे की मौत होने के बारे में जानकारी मिली थी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कराई। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में मौत असामान्य पाई गई, जिसके बाद बच्चे की मां और सौतेले पिता से पूछताछ की गई।

जांच में पता चला कि आरोपी आकिब खान और रेशमी ताम्रकार पिछले दो साल से साथ रह रहे थे। रेशमी अपने पहले पति के तीन बच्चों में से दो को ननिहाल छोड़ चुकी थी और सबसे छोटे बच्चे प्रशांत को लेकर आकिब के साथ रह रही थी। आरोपी आकिब बच्चे से चिढ़ता था और उसे स्वीकार करने से इनकार करता था। इसी वजह से दोनों ने बच्चे को हटाने की साजिश रची।

लगातार पिटाई से हुई मौत के बाद पुलिस ने आकिब खान और रेशमी ताम्रकार दोनों को हत्या के आरोप में बीते दिन गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने फिलहाल मामले में जांच जारी होने की बात कही है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।