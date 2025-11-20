ढाई साल के मासूम को नहीं अपना पा रहा था सौतेला पिता, दे दी दर्दनाक मौत; सगी मां ने भी दिया साथ
संक्षेप: जांच में पता चला कि आरोपी आकिब खान और रेशमी ताम्रकार पिछले दो साल से साथ रह रहे थे। रेशमी अपने पहले पति के तीन बच्चों में से दो को ननिहाल छोड़ चुकी थी और सबसे छोटे बच्चे प्रशांत को लेकर आकिब के साथ रह रही थी।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मानवता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां कबीर नगर क्षेत्र में ढाई साल के एक मासूम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सच्चाई उजागर कर दी। रिपोर्ट में बच्चे की मौत को असमान्य बताया गया, जिसके बाद पुलिस की पड़ताल में जो तथ्य सामने आए, उन्होंने सभी को हैरान कर दिया।
पुलिस के अनुसार बच्चे की हत्या उसी के सौतेले पिता ने की, जबकि इस कृत्य में बच्चे की मां ने भी उसका साथ दिया। दोनों ने मिलकर बच्चे को 'रास्ते से हटाने' की योजना बनाई थी। शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी सौतेला पिता पिछले लगभग 15 दिनों से बच्चे को रोज नाक और छाती पर पीटता था। लगातार हो रही इस क्रूर यातना की वजह से बच्चे की मौत हो गई। कबीर नगर थाना पुलिस से गुरुवार को यह जानकारी दी।
कबीर नगर थाना प्रभारी सुनील दास ने बताया कि 18 नवंबर को एम्स अस्पताल से बच्चे की मौत होने के बारे में जानकारी मिली थी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कराई। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में मौत असामान्य पाई गई, जिसके बाद बच्चे की मां और सौतेले पिता से पूछताछ की गई।
जांच में पता चला कि आरोपी आकिब खान और रेशमी ताम्रकार पिछले दो साल से साथ रह रहे थे। रेशमी अपने पहले पति के तीन बच्चों में से दो को ननिहाल छोड़ चुकी थी और सबसे छोटे बच्चे प्रशांत को लेकर आकिब के साथ रह रही थी। आरोपी आकिब बच्चे से चिढ़ता था और उसे स्वीकार करने से इनकार करता था। इसी वजह से दोनों ने बच्चे को हटाने की साजिश रची।
लगातार पिटाई से हुई मौत के बाद पुलिस ने आकिब खान और रेशमी ताम्रकार दोनों को हत्या के आरोप में बीते दिन गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने फिलहाल मामले में जांच जारी होने की बात कही है।
