ओवरटेक करने के चक्कर में ट्रेलर से जा घुसी बाइक, रायगढ़ में 2 युवकों की दर्दनाक मौत

ओवरटेक करने के चक्कर में ट्रेलर से जा घुसी बाइक, रायगढ़ में 2 युवकों की दर्दनाक मौत

संक्षेप:

रायगढ़ जिले के रायगढ़-जशपुर मुख्य मार्ग पर गुरुवार को हुए एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में दो युवकों की मौत हो गई। यह हादसा पूंजीपथरा थाना क्षेत्र अंतर्गत गैरवाणी के पास हुआ।

Jan 08, 2026 09:22 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, वार्ता, रायगढ़
रायगढ़ जिले के रायगढ़-जशपुर मुख्य मार्ग पर गुरुवार को हुए एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में दो युवकों की मौत हो गई। यह हादसा पूंजीपथरा थाना क्षेत्र अंतर्गत गैरवाणी के पास हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार, दोनों युवक मोटरसाइकिल से रायगढ़ से घरघोड़ा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान एक ट्रेलर वाहन को ओवरटेक करने के प्रयास में बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे ट्रेलर के नीचे आ गई जिससे दोनों युवकों ने घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

हादसे की सूचना मिलते ही पूंजीपथरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल मृतकों की पहचान की जा रही है, वहीं ट्रेलर चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू की गई है।गौरतलब है कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के बावजूद जिले में लगातार सड़क दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। बीते कुछ दिनों में ही जिले में सड़क हादसों में अब तक 10 लोगों मौत हो चुकी है।

