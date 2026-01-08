ओवरटेक करने के चक्कर में ट्रेलर से जा घुसी बाइक, रायगढ़ में 2 युवकों की दर्दनाक मौत

संक्षेप: रायगढ़ जिले के रायगढ़-जशपुर मुख्य मार्ग पर गुरुवार को हुए एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में दो युवकों की मौत हो गई। यह हादसा पूंजीपथरा थाना क्षेत्र अंतर्गत गैरवाणी के पास हुआ।

रायगढ़ जिले के रायगढ़-जशपुर मुख्य मार्ग पर गुरुवार को हुए एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में दो युवकों की मौत हो गई। यह हादसा पूंजीपथरा थाना क्षेत्र अंतर्गत गैरवाणी के पास हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार, दोनों युवक मोटरसाइकिल से रायगढ़ से घरघोड़ा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान एक ट्रेलर वाहन को ओवरटेक करने के प्रयास में बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे ट्रेलर के नीचे आ गई जिससे दोनों युवकों ने घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨