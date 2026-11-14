खेल-खेल में 2 साल के बच्चे ने मुंह में रखा 'लहसुन' पटाखा, चबाते ही फटा; लगातार खून बहने के बाद मौत
सरगुजा जिले में एक परिवार के लिए दिवाली की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। यहां दो साल के बच्चे के मुंह में ही 'लहसुन' पटाखा फट गया जिसके बाद खून बहने के बाद उसकी मौत हो गई।
त्योहारों का मौसम जहां एक ओर घर में खुशियां और रोशनी लेकर आता है, तो वहीं की बार जरा सी लापरवाही ऐसे दर्दनाक हादसे को जन्म देती है जिसका दर्द पूरी जिंदगीभर परिवार को झेलना पड़ता है।
छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां दो साल के बच्चे के मुंह के अंदर पटाखा फट गया जिससे उसकी मौत हो गई। एनडीटीवी के मुताबिक, घटना सीतापुर थाना क्षेत्र के नवापारा गांव की है। बच्चे को आनन-फानन में अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना के वक्त बच्चा पड़ोस के ही एक अन्य बच्चे के साथ खेल रहा था जो कि 'लहसुन' पॉप-पॉप बम फोड़ रहा था।
क्या होता है लहसुन बम
आपको बता दें कि 'लहसुन' बम को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि जमीन पर पटकने पर घर्षण या दबाव पड़ने पर इसमें विस्फोट होता है और तेज आवाज निकलती है। बच्चे ने जैसे ही पटाखों को मुंह के अंदर रखा तो दबाव पड़ने से वह फट गए। इसके बाद जैसे ही परिजनों को इस भयावह हादसे की जानकारी मिली उनके होश उड़ गए।
अधिकारियों के मुताबिक, 11 नवंबर की रात को बच्चे ने दम तोड़ दिया। आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले में आगे की जांच जारी है।
क्या बोले बच्चे के पिता?
वहीं बच्चे के पिता इंद्रजीत मांझी ने दयनीय स्थिति का जिक्र करते हुए पीटीआई को बताया कि उनका बेटा दूसरे बच्चे के साथ खेल रहा था जो कि 'लहसुन' बम फोड़ रहा था। इस दौरान मेरे बेटे ने जमीन पर पड़े बम के एक छोटे पैकेट को उठाकर मुंह में डाल लिया। इसके बाद बम मुंह के अंदर ही फट गया जिससे उसके मसूड़े बुरी तरह जख्मी हो गए और खून बहने लगा। हमने यह नहीं देख पाए कि उसने कौन-सा पटाखा मुंह में डाला था।'
अगले दिन फिर अस्पताल ले गए परिजन
पिता के मुताबिक, वे 9 नवंबर को बच्चे को नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए और खून बहना बंद होने पर वापस घर ले आए। इसके अगले ही दिन बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी और दोबारा खून बहने लगा तो उसे दोबारा डॉक्टर को दिखाया जिसके बाद उसे 11 नवंबर को अंबिकापुर के एक अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया जिसके बाद रात में ही उसने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने बच्चे के गले और सांस लेने वाली नली के अंदर पटाखों के अवशेष मिलने की पुष्टि की है।'
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