छत्तीसगढ़ में 2 नाबालिग आदिवासी लड़कियों से गैंगरेप, सहेली की शादी से लौट रहीं थी घर; 6 आरोपी पकड़े गए
गैंगरेप के आरोपियों में 3 नाबालिग लड़के भी शामिल हैं। पीड़ित लड़कियों की उम्र 15 और 13 साल है। घटना 24 अप्रैल की रात घटी थी। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिफ्तार करके नाबालिगों को हिरासत में ले लिया है।
छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में 2 नाबालिग आदिवासी लड़कियों संग 6 दरिंदों ने हैवानियत भरी वारदात को अंजाम दिया। गैंगरेप के आरोपियों में 3 नाबालिग लड़के भी शामिल हैं। पीड़ित लड़कियों की उम्र 15 और 13 साल है। घटना 24 अप्रैल की रात घटी थी। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिफ्तार करके नाबालिगों को हिरासत में ले लिया है।
पुलिस द्वारा प्राप्त जानकारी के मुताबिक, दोनों पीड़ित लड़कियां अपनी सहेली के साथ शादी में शामिल होने के बाद पैदल घर लौट रही थीं। तभी 6 मोटरसाइकिल पर सवार 12 लड़के आए और उन्हें घेर लिया। उन्हें अपने साथ चलने का कहने लगे। लड़कियों ने मना किया, तो जबरदस्ती की। इस दौरान लड़कियों की 2 सहेली मौके से भागने में कामयाब रहीं, लेकिन अन्य दो लड़कियां नहीं भाग सकीं।
पुलिस के मुताबिक, आरोपी लड़कों ने दोनों लड़कियों को जबरदस्ती अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाया और एक सूनसान जगह लेकर चले गए। यहां लड़कों ने दोनों नाबालिग लड़कियों संग गैंगरेप किया और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। पुलिस ने मामले की शिकायत दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है।
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लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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