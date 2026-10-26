अंग्रेजी शराब में सुहागा मिलाकर हत्या? छत्तीसगढ़ में बसपा पार्षद सहित 2 की मौत; 10 लाख वाला शक
छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के एक पार्षद और निजी क्लिनिक संचालक की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। दोनों की बिलासपुर के अलग-अलग अस्पतालों में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में उधार लिए गए 10 लाख रुपए वापस करने से बचने के लिए शराब में कथित रूप से जहरीला पदार्थ मिलाकर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के एक पार्षद और निजी क्लिनिक संचालक की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। दोनों की बिलासपुर के अलग-अलग अस्पतालों में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
मृतकों की हुई पहचान
पुलिस से आज प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना पामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पनगांव की है। मृतकों की पहचान बसपा पार्षद रामखिलावन जांगड़े (55 साल) और निजी क्लिनिक संचालक जोहितराम खरे (52 साल) के रूप में हुई है। दोनों पनगांव के निवासी थे। मामले में कमलनाथ खरे उर्फ राजा को मुख्य आरोपी बताया गया है, जबकि घटना के दौरान उसका दोस्त मुकेश कश्यप भी मौजूद था।
10 लाख रुपये लिए थे उधार
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कमलनाथ खरे ने करीब 4 महीने पहले घरेलू कार्य के लिए जोहितराम खरे से 10 लाख रुपए उधार लिए थे। निर्धारित समय पर रकम वापस नहीं मिलने के कारण जोहितराम लगातार पैसे लौटाने की मांग कर रहे थे। आरोप है कि इसी बात से परेशान होकर कमलनाथ ने रकम वापस करने के बजाय उनकी हत्या की योजना बनाई।
शराब पीने बुलाया…
पुलिस के अनुसार, शुक्रवार को कमलनाथ ने जोहितराम को शराब पीने के लिए बुलाया था। उसने पहले से अंग्रेजी शराब की तीन बोतलें खरीदकर रखी थीं। इनमें से एक बोतल उसने मुकेश कश्यप के साथ पी, जबकि दूसरी बोतल मुकेश को दे दी। इसी दौरान जोहितराम के साथ बसपा पार्षद रामखिलावन जांगड़े भी वहां पहुंच गए।
अंग्रेजी शराब में मिलाया सुहागा…
आरोप है कि कमलनाथ ने तीसरी बोतल में पहले से सुहागा यानी बोरेक्स पाउडर मिलाकर रखा था। उसने यह बोतल जोहितराम और रामखिलावन को पीने के लिए दे दी। चारों कुछ देर तक साथ बैठे और शराब का सेवन किया। इसके बाद कमलनाथ और मुकेश वहां से चले गए, जबकि जोहितराम और रामखिलावन ने बची हुई शराब भी पी ली।
अचानक तबीयत बिगड़ी और सांस लेने में…
बताया गया है कि शराब पीने के बाद घर पहुंचे दोनों व्यक्तियों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगी। हालत गंभीर होने पर परिजन दोनों को पामगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए बिलासपुर रेफर कर दिया।
अस्पताल में इलाज के दौरान मौत
बिलासपुर में रामखिलावन जांगड़े को छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) में भर्ती कराया गया, जबकि जोहितराम खरे को अपोलो अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया। चिकित्सकों के प्रयासों के बावजूद दोनों की इलाज के दौरान मौत हो गई। पामगढ़ के अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (एसडीओपी) तोपेश वर्मा ने बताया कि मामला संदिग्ध प्रतीत होने पर कमलनाथ खरे को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। उधार की रकम को लेकर हत्या की साजिश रचे जाने और शराब में सुहागा पाउडर मिलाए जाने के आरोपों की जांच जारी है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
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