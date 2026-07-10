भिलाई स्टील प्लांट से कबाड़ चोरी मामले में 2 अधिकारी गिरफ्तार, जांच तेज
सेल की यूनिट भिलाई स्टील प्लांट से लोहे के कबाड़ी की कथित चोरी के मामले में दो अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में पहले से ही 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। छापेमारी के दौरान क्या-क्या मिला है आइए जानते हैं।
छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की यूनिट भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) से लोहे के कबाड़ की कथित चोरी के मामले में प्लांट के दो अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
दुर्ग जिले के पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने बताया कि गिरफ्तार अधिकारियों की पहचान बीएसपी के महाप्रबंधक हिमांशु भूषण मलिक (54) और एसोसिएट इंजीनियर मनोज कुमार देवांगन (58) के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि मामला 26 मई को तब सामने आया, जब पुलिस को मिली सूचना के आधार पर भिलाई के हथखोज इलाके स्थित 'एके ट्रेडर्स' नाम की कंपनियों के परिसर में छापा मारा गया।
परिसर में छापेमारी के दौरान क्या-क्या मिला?
अधिकारी ने बताया कि छापे के दौरान वहां ट्रकों और भारी वाहनों में लदी लोहे की प्लेटें, बीम, कटिंग सामग्री और अन्य सामान भी बरामद किया गया। अग्रवाल ने बताया कि परिसर में बड़ी मात्रा में लोहे के कबाड़ का भंडार भी मिला था।
उन्होंने बताया कि जांच में पता चला कि आरोपी कथित तौर पर एक संगठित रैकेट चला रहे थे, जिसमें बीएसपी से लोहे का कबाड़ चोरी किया जाता था और उसे बेचने से पहले परिसर में अवैध रूप से जमा किया जाता था।
मौके से क्या-क्या सामान जब्त किया गया है?
अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने मौके से लगभग 250 टन लोहे की प्लेटें, बीम की कटिंग और लोहे की अन्य सामान की जब्त की गई है। उन्होंने बताया कि चोरी किए गए कबाड़ के परिवहन और लोडिंग में इस्तेमाल किए गए वाहनों को भी जब्त किया गया।
अग्रवाल ने बताया कि जब्त संपत्ति की कुल कीमत लगभग 3.22 करोड़ रुपये आंकी गई है, जिसमें करीब 90 लाख रुपये का लोहे का कबाड़ और वाहन और मशीनरी शामिल हैं।
मामले में 13 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका
उन्होंने बताया कि जांच के शुरुआती चरण में 13 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और नए साक्ष्यों के आधार पर मलिक और देवांगन की इस रैकेट में कथित संलिप्तता सामने आई, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया। अधिकारी ने बताया कि इन गिरफ्तारियों के साथ मामले में गिरफ्तार आरोपियों की कुल संख्या 15 हो गई है और फरार अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है।
उन्होंने बताया कि आरोपी पिछले चार-पांच महीनों से लोहे का कबाड़ कथित तौर पर चोरी कर रहे थे और लाभ के लिए उसे अवैध रूप से जमा कर रहे थे।
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