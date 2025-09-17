छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुई मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया

जिले के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र के जंगल में दोपहर करीब 3 बजे उस समय मुठभेड़ शुरू हुई जब सुरक्षाकर्मियों का एक दल नक्सल विरोधी अभियान पर निकला था। मुठभेड़ वाले इलाके से अब तक दो नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं।

सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ वाले इलाके से एक .303 राइफल, एक बैरल ग्रेनेड लॉन्चर (बीजीएल), विस्फोटक सामग्री और अन्य माओवादी-संबंधी सामान बरामद किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि रुक-रुक कर गोलीबारी जारी है और इसके खत्म होने के बाद और जानकारी साझा की जाएगी।

इस ताजा कार्रवाई के साथ, इस साल अब तक छत्तीसगढ़ में अलग-अलग मुठभेड़ों में 246 नक्सली मारे जा चुके हैं। इनमें से 217 नक्सली बस्तर संभाग (जिसमें सात जिले शामिल हैं) में मारे गए, जबकि 27 अन्य नक्सली रायपुर संभाग के गरियाबंद जिले में मारे गए हैं।

दुर्ग संभाग के मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में दो अन्य नक्सली मारे गए। पुलिस ने बताया कि 11 सितंबर को राज्य के गरियाबंद जिले में हुई एक मुठभेड़ में प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) के एक केंद्रीय समिति सदस्य (सीसीएम) मॉडम बालकृष्ण समेत दस नक्सली मारे गए।

इससे पहले जानकारी सामने आई थी कि प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ने शांति वार्ता को सुगम बनाने के लिए अपने सशस्त्र संघर्ष को अस्थायी रूप से स्थगित करने की घोषणा की है। लेकिन, साथ ही साथ सरकार से औपचारिक तौर पर एक महीने तक सुरक्षा अभियानों को रोकने का अनुरोध भी किया है।