छत्तीसगढ़ में 2 और नक्सली मुठभेड़ में ढेर, दो दिन में मरने वालों की संख्या हुई 6

Two more Naxalites killed in encounter in Chhattisgarh, death toll rises to 6 in two days
इसके साथ ही बीते दो दिनों में इस ऑपरेशन के दौरान मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़कर छह हो गई है। पुलिस अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है।

Jan 18, 2026 06:42 pm ISTRatan Gupta बीजापुर, पीटीआई
छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दूसरे दिन रविवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में दो और नक्सली मारे गए। इसके साथ ही बीते दो दिनों में इस ऑपरेशन के दौरान मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़कर छह हो गई है। पुलिस अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है।

बीजापुर के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र यादव के अनुसार, रविवार सुबह जिले के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र के जंगलों और पहाड़ियों में यह मुठभेड़ हुई। यहां सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान चला रही है। मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से गोलीबारी हुई, जिसमें दो माओवादी कैडर ढेर हो गए। फिलहाल मारे गए दोनों नक्सलियों की पहचान नहीं हो सकी है।

इससे पहले शनिवार को इसी अभियान के दौरान चार नक्सली मारे गए थे। इनकी पहचान डिविजनल कमेटी मेंबर दिलीप वेडजा, एरिया कमेटी मेंबर मडवी कोसा और लक्की मडकाम तथा पार्टी सदस्य राधा मेट्टा के रूप में हुई थी। पुलिस के मुताबिक, ये सभी माओवादी नेशनल पार्क एरिया कमेटी से जुड़े हुए थे और लंबे समय से सक्रिय थे।

इस अभियान में स्पेशल टास्क फोर्स (STF), जिला रिजर्व गार्ड (DRG) और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की विशेष इकाई कोबरा (CoBRA) के जवान शामिल हैं। अभियान की शुरुआत शनिवार को नक्सलियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद की गई थी। मुठभेड़ स्थल से सुरक्षा बलों ने छह हथियार बरामद किए हैं, जिनमें एक एके-47 राइफल, इंसास राइफल, कार्बाइन और .303 राइफल शामिल हैं। इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है।

पुलिस के मुताबिक, इस साल अब तक राज्य में अलग-अलग मुठभेड़ों में कम से कम 20 नक्सली मारे जा चुके हैं। वहीं, वर्ष 2024 में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ों में 285 नक्सली ढेर किए गए थे। केंद्र सरकार ने देश से वामपंथी उग्रवाद को पूरी तरह खत्म करने के लिए 31 मार्च 2026 की समय-सीमा तय की है।

