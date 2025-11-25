छत्तीसगढ़ में मालवाहक वाहन से टकराया ट्रक, पश्चिम बंगाल के 3 मजदूरों की मौत, अन्य घायल

संक्षेप: ट्रक के बीच हुई टक्कर में टाटा एस सवार तीन लोगों पंकज सिंह राजपूत (32), मनोरंजन सिंह (32) और प्रशांता धाड़ा (25) की मृत्यु हो गई तथा शुभाशीष चक्रवर्ती और वाहन चालक अजय विश्वकर्मा घायल हो गए हैं।

छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में सड़क दुर्घटना में पश्चिम बंगाल निवासी तीन मजदूरों की मृत्यु हो गई है तथा दो अन्य घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को जिले के कारेसरा गांव के करीब छोटे मालवाहक वाहन (टाटा एस) और ट्रक के बीच हुई टक्कर में टाटा एस सवार तीन लोगों पंकज सिंह राजपूत (32), मनोरंजन सिंह (32) और प्रशांता धाड़ा (25) की मृत्यु हो गई तथा शुभाशीष चक्रवर्ती और वाहन चालक अजय विश्वकर्मा घायल हो गए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उन्होंने बताया कि कंडरापारा बेमेतरा में सुदर्शन रजक की फूलों की दुकान है, जहां पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के निवासी राजपूत, सिंह, धाड़ा और चक्रवर्ती पिछले माह से कार्य कर रहे थे। रविवार को वह एक होटल में सजावट करने के लिए टाटा एस वाहन में सवार होकर पड़ोसी कबीरधाम जिले में गए थे। वाहन अजय विश्वकर्मा चला रहा था।

अधिकारियों ने बताया कि सजावट के बाद जब वह सोमवार को बेमेतरा वापस लौट रहे थे तब कारेसरा गांव के करीब एक ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में तीन लोगों की मौत हो गई तथा चक्रवर्ती और विश्वकर्मा घायल हो गए।