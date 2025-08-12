छत्तीसगढ़ के धमतरी में ढाबे पर 3 लोगों का मर्डर, मामूली विवाद में चले जमकर चाकू, 8 गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक ढाबे पर रायपुर के तीन युवकों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। तीनों युवक ढाबे पर खाना खाने गए थे, जहां मामूली विवाद ने हिंसा का रूप ले लिया। पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है।

छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में रायपुर के तीन लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। तीनों युवक ढाबे पर खाना खाने गए थे, जहां मामूली विवाद ने हिंसा का रूप ले लिया। इस वारदात के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है।

जानकारी के अनुसार, धमतरी मथुराडीह मोड़ के पास 8 से 10 लोगों ने मिलकर रायपुर के तीन युवकों की हत्या कर दी। हत्यारों में कुछ नाबालिग भी शामिल बताए जा रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने आठ लोगों को गिरफ्तार किया है।

यह पूरा मामला अर्जुनी थाना क्षेत्र के न्यू अन्नपूर्णा ढाबा एवं फैमिली रेस्टोरेंट के पास हुआ है। यहां आपसी विवाद को लेकर तीन युवकों का स्थानीय युवकों से विवाद हो गया। आधी रात को ढाबे में कुछ लोगों का पहले से ही विवाद चल रहा था। इसी बीच रायपुर से आए 3 लोग भी इस विवाद में शामिल हो गए। थोड़ी देर में ही रायपुर के तीनों युवकों पर मथुराडीह मोड़ के पास 8 से 10 लड़कों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। तीनों युवकों की घटना स्थल पर मौत हो गई। हादसे के बाद ढाबा में अफरा-तफरी मच गई।

धमतरी जिले में एक साथ 3 लोगों हत्या से सनसनी फैल गई है। हमले में दो अन्य युवक भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। रायपुर से कुल 5 लोगों के धमतरी जाने की बात सामने आ रही है। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस के मुताबिक, तीनों मृतक सुमित नगर नहर पारा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मृतकों के नाम नितिन तांडी, सुरेश तांडी और आलोक सिंह हैं। मृतक पेटी कांट्रेक्टर थे। वहीं इस मामले में पुलिस ने आठ बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। चाकूबाजी की घटना से स्थानीय लोगों में दहशत है।