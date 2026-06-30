छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण करने पर आदिवासी परिवार को गांव से निकाला, फिर एक शर्त पर मिली वापसी की इजाजत
नारायणपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील नायक ने बताया कि परिवार अपने मूल आदिवासी धर्म में लौटने पर सहमत हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने उन्हें गांव में रहने की अनुमति दे दी, जिसके बाद गांव में स्थिति शांतिपूर्ण है।
छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के एक गांव के कुछ लोगों को धर्म परिवर्तन करने का फैसला भारी पड़ गया, क्योंकि ऐसा करने के बाद गांव के अन्य लोगों ने उन्हें बाहर निकाल दिया। हालांकि जब उन लोगों ने जब अपना फैसला बदल लिया और मूल धर्म में लौट आने पर सहमति जताई, तो लोगों ने उन्हें वापस गांव में आने दिया। इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि यह घटना जिले के खड़कागांव में हुई।
घटना की जानकारी देते हुए ग्रामीणों ने बताया कि आदिवासी समुदाय के सदस्य मंटू डुग्गा ने ईसाई धर्म अपना लिया था, जबकि उनका बेटा मोहन डुग्गा कबीर पंथ को मानने लगा था। जिसके बाद मोहन डुग्गा के परिवार को गांव से बार निकाल दिया गया था। मोहन डुग्गा ने पत्रकारों को बताया कि उन्हें गांव में रहने से रोका जा रहा था क्योंकि वह अन्य पंथ को मानते थे।
'आदिवासी प्रथाओं को मानना कर दिया था बंद'
एक शख्स ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया ग्रामीणों की इस परिवार से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने गांव की पारंपरिक आदिवासी धार्मिक प्रथाओं में भाग लेना बंद कर दिया था, इसलिए उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई थी।
'कई बार समझाने-बुझाने के बाद भी नहीं माने'
शख्स ने कहा, 'हमने उनसे बार-बार अपनी परंपराओं में लौटने का अनुरोध किया, लेकिन वे सहमत नहीं हुए। कई महीनों तक समझाने-बुझाने का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ, जिसके बाद ग्राम सभा ने इस मामले पर चर्चा की और परिवार को गांव से निकालने का फैसला कर लिया।'
गांव में कई लोग कर चुके धर्म परिवर्तन
उस शख्स ने दावा किया कि गांव में लगभग 12 परिवारों ने अन्य धर्म अपना लिए थे, लेकिन सिर्फ डुग्गा परिवार को ही निकाला गया था। एक अन्य ग्रामीण, राजमन कुमेटी ने आरोप लगाया कि परिवार को गांव में जमीन और रहने की जगह दी गई थी, लेकिन उन्होंने अपने मूल धर्म में लौटने की बार-बार की गई अपीलों को ठुकरा दिया था। उन्होंने बताया कि इसके बाद घर से उनका सामान हटा दिया गया था, लेकिन घर की इमारत को तोड़ा नहीं गया था।
पुलिस बोली- अब गांव में स्थिति शांतिपूर्ण
घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी गांव पहुंचे और निवासियों तथा परिवार के साथ बातचीत की। नारायणपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील नायक ने बताया कि परिवार अपने मूल आदिवासी धर्म में लौटने पर सहमत हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने उन्हें गांव में रहने की अनुमति दे दी। पुलिस ने बताया कि विवाद सुलझ गया और गांव में स्थिति शांतिपूर्ण है।
ग्रामीणों ने बताया कि परिवार ने पारंपरिक रीति-रिवाज निभाए और समुदाय को भरोसा दिलाया कि वे आदिवासी रीति-रिवाजों और परंपराओं का पालन करते रहेंगे। बता दें कि मोहन डुग्गा जिस कबीर पंथ को मानता है, वह 15वीं सदी के रहस्यवादी कवि और संत कबीर की शिक्षाओं पर आधारित एक धार्मिक समुदाय है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।