छत्तीसगढ़ में बिजली के फंदे में फंसकर युवक की मौत; लगाया था किसी और के लिए, चली गई मासूम की जान

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के त्रिकुंडा थाना क्षेत्र से एक युवक की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है। यह घटना विरेन्द्रनगर गांव में हुई, जहां रहने वाले एक युवक का पैर बिजली के अवैध फंदे में फंस गया, जिसके चलते करंट लगने से उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि नौ अक्टूबर की रात हुई इस घटना में करंट लगने से मारे गए युवक की पहचान जयपाल पण्डो के रूप में हुई है।

मृतक के भाई विक्रम पण्डो से मिली शिकायत के बाद पुलिस ने इस घटना को लेकर मामला दर्ज कर लिया। मृतक के भाई से मिली जानकारी के अनुसार, घटना के वक्त जयपाल अपने दोस्त शिवप्रसाद पण्डो के घर गया था, लेकिन रात भर नहीं लौटा। अगली सुबह शिवप्रसाद ने बताया कि जयपाल जंगली सुअर को पकड़ने के लिए लगाए गए बिजली के फंदे में फंस गया और करंट लगने से उसकी मौत हो गई है।

घटना की जानकारी मिलने के बाद बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक ने चौकी प्रभारी नवल किशोर दुबे के नेतृत्व में मामले की जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया। इस दौरान पुलिस ने छह आरोपियों का पता लगाते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान रामधनी पण्डो, देवनारायण पण्डो, धनंजय पण्डो, अमीरचंद पण्डो, संदीप पण्डो और शिवप्रसाद पण्डो के रूप में हुई।