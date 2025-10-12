Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़Trap was laid to catch wild boar in Chhattisgarh, resulting in the death of a young man

छत्तीसगढ़ में बिजली के फंदे में फंसकर युवक की मौत; लगाया था किसी और के लिए, चली गई मासूम की जान

घटना की जानकारी मिलने के बाद बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक ने चौकी प्रभारी नवल किशोर दुबे के नेतृत्व में मामले की जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया। इस दौरान पुलिस ने छह आरोपियों का पता लगाते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

Sourabh Jain वार्ता, बलरामपुर, छत्तीसगढ़Sun, 12 Oct 2025 05:46 PM
share Share
Follow Us on
छत्तीसगढ़ में बिजली के फंदे में फंसकर युवक की मौत; लगाया था किसी और के लिए, चली गई मासूम की जान

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के त्रिकुंडा थाना क्षेत्र से एक युवक की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है। यह घटना विरेन्द्रनगर गांव में हुई, जहां रहने वाले एक युवक का पैर बिजली के अवैध फंदे में फंस गया, जिसके चलते करंट लगने से उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि नौ अक्टूबर की रात हुई इस घटना में करंट लगने से मारे गए युवक की पहचान जयपाल पण्डो के रूप में हुई है।

मृतक के भाई विक्रम पण्डो से मिली शिकायत के बाद पुलिस ने इस घटना को लेकर मामला दर्ज कर लिया। मृतक के भाई से मिली जानकारी के अनुसार, घटना के वक्त जयपाल अपने दोस्त शिवप्रसाद पण्डो के घर गया था, लेकिन रात भर नहीं लौटा। अगली सुबह शिवप्रसाद ने बताया कि जयपाल जंगली सुअर को पकड़ने के लिए लगाए गए बिजली के फंदे में फंस गया और करंट लगने से उसकी मौत हो गई है।

घटना की जानकारी मिलने के बाद बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक ने चौकी प्रभारी नवल किशोर दुबे के नेतृत्व में मामले की जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया। इस दौरान पुलिस ने छह आरोपियों का पता लगाते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान रामधनी पण्डो, देवनारायण पण्डो, धनंजय पण्डो, अमीरचंद पण्डो, संदीप पण्डो और शिवप्रसाद पण्डो के रूप में हुई।

गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ के दौरान पुलिस को आरोपियों से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। इस दौरान आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने सामूहिक रूप से खेत में बिजली का अवैध फंदा लगाया था। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304ए और विद्युत अधिनियम की धारा 135(क) के तहत मामला दर्ज कर सभी छह आरोपियों को गिरफ्तार कर रविवार को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि इस तरह के अवैध फंदे लगाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।