Transfer of DSP rank police officers in Chhattisgarh छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग में फेरबदल, DSP रैंक के 52 अधिकारियों के तबादले, कुल 58 का हुआ ट्रांसफर, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़Transfer of DSP rank police officers in Chhattisgarh

छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग में फेरबदल, DSP रैंक के 52 अधिकारियों के तबादले, कुल 58 का हुआ ट्रांसफर

नए आदेश के अनुसार रमाकांत साहू को रायपुर सिविल लाइन में नया CSP बनाया गया है। बृजेश कुमार तिवारी को पीएचक्यू रायपुर में DSP (ATS) विशेष शाखा बनाया गया है। चंद्रशेखर ध्रुव को सरगुजा पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय का DSP बनाया गया है।

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, रायपुर, छत्तीसगढ़Wed, 10 Sep 2025 09:19 PM
share Share
Follow Us on
छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग में फेरबदल, DSP रैंक के 52 अधिकारियों के तबादले, कुल 58 का हुआ ट्रांसफर

छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए DSP रैंक के 52 अधिकारियों समेत कुल 58 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इस बारे राज्य के गृह विभाग की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें इंस्पेक्टर, कंपनी कमाण्डर, इंस्पेक्टर रेडियो, रक्षित निरीक्षक, इंस्पेक्टर (एम), सीनियर रिपोर्टर कैडर से उप पुलिस अधीक्षक कैडर में प्रमोशन पाने वाले अधिकारियों के नाम बताए गए हैं। साथ ही बताया कि अगले आदेश तक ये सभी अपनी नई पोस्टिंग पर अस्थायी रूप से पदस्थ रहेंगे।

इस नए आदेश के अनुसार रमाकांत साहू को रायपुर सिविल लाइन में नया CSP बनाया गया है। बृजेश कुमार तिवारी को पीएचक्यू रायपुर में DSP (ATS) विशेष शाखा बनाया गया है। चंद्रशेखर ध्रुव को सरगुजा पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय का DSP बनाया गया है।

अधिकारी और उनकी नई पदस्थापना

सुरेश कुमार भगत- उप पुलिस अधीक्षक (अजाक/क्राइम) जिला- सरगुजा

ओमप्रकाश कुजूर- अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) मैनपुर जिला-गरियाबंद

तूल सिंह पट्टायी- नगर पुलिस अधीक्षक अम्बिकापुर जिला-सरगुजा

नोहरलाल मण्डावी- अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) (मोहला चौकी) जिला-मोहला मानपुर-चौकी अंबागढ़

यशकरण द्वीप ध्रुव- उप पुलिस अधीक्षक (बालक विरूद्ध अपराध अन्वेषण शाखा) जिला-धमतरी

सुश्री शशिकला (मरकाम) उईके- उप पुलिस अधीक्षक (बालक विरूद्ध अपराध अन्वेषण शाखा) जिला-बेमेतरा

सुशील मलिक- उप पुलिस अधीक्षक (बालक विरूद्ध अपराध अन्वेषण शाखा) जिला-गरियाबंद

कमलेश्वर कुमार भगत- उप पुलिस अधीक्षक (अजाक/क्राइम) जिला-बलरामपुर

बृजेश कुमार तिवारी- उप पुलिस अधीक्षक (एटीएस) विशेष शाखा पुलिस मुख्यालय, रायपुर

रमाकान्त साहू- नगर पुलिस अधीक्षक (सिविल लाइन) जिला-रायपुर

चन्द्रशेखर ध्रुव- उप पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय, सरगुजा

अम्बोस कुजूर- उप पुलिस अधीक्षक (ऑप्स) जिला-राजनांदगांव

इन्द्रभूषण सिंह- उप पुलिस अधीक्षक, राज्य पुलिस अकादमी चन्द्रखुरी, रायपुर

विपिन रगारी- अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) नगरी जिला-धमतरी

चुन्नू तिग्गा- उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) जिला-महासमुंद

हरविंदर सिंह- उप पुलिस अधीक्षक (बालक विरुद्ध अपराध अन्वेषण शाखा) जिला मुंगेली

श्रीमती रीना नीलम कुजूर- उप पुलिस अधीक्षक जिला-सूरजपुर

सुश्री किसेन्सिया तिर्की- उप पुलिस अधीक्षक, राज्य पुलिस अकादमी, चन्द्रखुरी रायपुर

सुश्री लता चौरे- उप पुलिस अधीक्षक पीटीएस माना, जिला रायपुर

प्रमोद कुमार किस्पोट्टा- उप पुलिस अधीक्षक जिला-बलरामपुर

गोपाल सिंह धुर्वे- उप पुलिस अधीक्षक, राज्य अन्वेषण अभिकरण (SIA), पुलिस मुख्यालय, रायपुर

श्रीमती गगा धुर्वे- उप पुलिस अधीक्षक (पीटीएस) माना, जिला रायपुर

श्रीमती सत्यथा तारम- उप पुलिस अधीक्षक, जिला-जांजगीर-चांपा

श्रीमती मीना चौधरी- उप पुलिस अधीक्षक (पीटीएस) राजनांदगांव

श्रीमती स्वाति मिश्रा- उप पुलिस अधीक्षक, डॉयल 112, जिला-रायपुर

श्रीमती कुमारी चंद्राकर- उप पुलिस अधीक्षक पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय, रायपुर रेंज

श्रीमती मंजूलता राठौर- उप पुलिस अधीक्षक, जिला-गरियाबंद

श्रीमती श्रुति चक्रवती- उप पुलिस अधीक्षक जिला-बालोद

सुश्री संतोषी ग्रेस- उप पुलिस अधीक्षक, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़

श्रीमती आशा तिर्की- उप पुलिस अधीक्षक, जिला-जशपुर

श्रीमती वैजन्तीमाला तिग्गा- उप पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय, दुर्ग रेंज

किरण गुप्ता- उप पुलिस अधीक्षक (अपराध अनुसंधान विभाग), पुलिस मुख्यालय, रायपुर

श्रीमती रोशनी वासनिक (कुजूर)- उप पुलिस अधीक्षक राज्य अन्वेषण अभिकरण (एसआईए) पुलिस मुख्यालय रायपुर

श्रीमती उषा सौंधिया- उप पुलिस अधीक्षक जिला-बलौदाबाजार

विवेक शर्मा- उप पुलिस, अधीक्षक पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय, बिलासपुर रेंज

नरेश कुमार पटेल- उप पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय, रायपुर रेंज

श्रीमती नवी मोनिका शर्मा (पाण्डेय)- उप पुलिस अधीक्षक पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय, राजनांदगांव

श्रीमती माया शर्मा- उप पुलिस अधीक्षक, जिला-बालोद

Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।