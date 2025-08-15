छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में बड़ा सड़क हादसा, 6 दोस्तों की दर्दनात मौक; एक घायल

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में शुक्रवार सुबह एक कार डिवाइडर पार कर ट्रक से टकराई। इस हादसे में छह दोस्तों की मौत हो गई वहीं एक गंभीर रूप से घायल है। ये सातों दोस्त इंदौर से पुरी जा रहे थे।

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में शुक्रवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे ने छह दोस्तों की जिंदगी छीन ली। यह हादसा सुबह करीब 5:30 बजे बाघनदी पुलिस स्टेशन के चिरचरी गांव के पास हुआ। सात दोस्त इंदौर से एक रोड ट्रिप पर निकले थे, वे अपनी कार में ओडिशा की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।

इंदौर से पुरी जा रहे थे सातों दोस्त ये सात दोस्त, जिनकी उम्र 25 से 30 साल के बीच थी, इंदौर से निकलकर पहले उज्जैन गए और फिर पुरी की ओर बढ़ रहे थे। उनके दिलों में घूमने-फिरने की उमंग थी, लेकिन रास्ते में एक भयानक हादसे ने उनकी खुशियों को मातम में बदल दिया। पुलिस के मुताबिक, कार ड्राइवर को शायद झपकी आ गई, जिसके चलते गाड़ी डिवाइडर पार कर गई और सामने से आ रहे एक ट्रक से जा टकराई।

हादसा इतना भीषण था कि कार में सवार पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक अन्य अस्पताल में दम तोड़ा। इस हादसे में केवल कार का ड्राइवर ही जिंदगी की जंग लड़ रहा है, जिसे गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मृतकों की पहचान पुलिस ने मृतकों में से पांच की पहचान कर ली है। इनमें मध्य प्रदेश के निवासी आकाश मौर्या (28), गोविंद (33), अमन राठौर (26), नितिन यादव (34) और ओडिशा के संग्राम केसरी शामिल हैं। यह हादसा उनके परिवारों और दोस्तों के लिए एक गहरे सदमे की तरह है।