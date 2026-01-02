Hindustan Hindi News
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़Top Maoist leader Deva surrendered, reward of 50 lakh rs had been announced for his capture
माओवादी संगठन के शीर्ष नेता छत्तीसगढ़ के बारसे देवा ने किया आत्मसमर्पण, घोषित था 50 लाख का इनाम

माओवादी संगठन के शीर्ष नेता छत्तीसगढ़ के बारसे देवा ने किया आत्मसमर्पण, घोषित था 50 लाख का इनाम

संक्षेप:

दरभा डिविजनल कमेटी सचिव से लेकर प्रथम बटालियन कमांडर तक का सफर तय करने वाले बारसे देवा कई बड़ी माओवादी कार्रवाइयों में शामिल रहा। छत्तीसगढ़ पुलिस के अनुसार वह उन कई घातक हमलों में शामिल था, जिनमें CRPF के जवान शहीद हुए थे।

Jan 02, 2026 12:18 am ISTSourabh Jain वार्ता, रायपुर, छत्तीसगढ़
नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में सुरक्षाबलों को गुरुवार को उस वक्त एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली, जब छत्तीसगढ़ के रहने वाले माओवादी संगठन के शीर्ष नेता बारसे देवा उर्फ सुक्का ने तेलंगाना में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सूत्रों के अनुसार वह फिलहाल तेलंगाना पुलिस की हिरासत में है, हालांकि राज्य पुलिस अधिकारियों ने अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। बारसे देवा पर 50 लाख रुपए का इनाम घोषित था।

छत्तीसगढ़ पुलिस बोली- वह तेलंगाना पुलिस के पास

पुलिस की ओर से एक-दो दिनों के भीतर इस संबंध में औपचारिक घोषणा किए जाने की संभावना जताई जा रही है। बारसे देवा छत्तीसगढ़ के ग्राम पुर्वर्थी का निवासी है, यहीं के वांछित नक्सली माडवी हिड़मा को आंध्र प्रदेश पुलिस ने एलुरु सीथारामराजू जिले में मुठभेड़ में मार गिराया था। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विवेकानंद सिन्हा ने बताया- 'संभवतया बारसे देवा तेलंगाना पुलिस के पास है।'

हिड़मा एनकाउंटर के बाद सताया मौत का डर

सूत्रों के मुताबिक बारसे देवा ने छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में आत्मसमर्पण को लेकर लंबे समय तक विचार-विमर्श किया था। अंततः कोठागुडेम जिला पुलिस की निगरानी में उसे तेलंगाना लाया गया, जहां उसने आत्मसमर्पण किया। छत्तीसगढ़ पुलिस सूत्रों ने बताया कि बारसे देवा ने हिड़मा के एनकाउंटर से पहले ही आत्मसमर्पण का निर्णय ले लिया था, लेकिन हिड़मा के मारे जाने के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आई।

चार राज्यों की पुलिस से सम्पर्क में था

विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार उसने मध्यस्थों के माध्यम से चारों राज्यों की पुलिस से संपर्क किया और अंततः तेलंगाना में आत्मसमर्पण किया। सुकमा जिले के पुवर्थी गांव का निवासी बारसे देवा करीब डेढ़ दशक तक हिड़मा के साथ सक्रिय रहा। हिड़मा, पीएलजीए (पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी) की प्रथम बटालियन का कमांडर था, उसके सेंट्रल कमेटी में पदोन्नत होने के बाद उसकी जिम्मेदारियां बारसे देवा को सौंपी गई थीं। बाद में उसे स्टेट मिलिट्री कमीशन की जिम्मेदारी भी दी गई।

कई बड़ी माओवादी कार्रवाईयों में शामिल रहा था देवा

दरभा डिविजनल कमेटी सचिव से लेकर प्रथम बटालियन कमांडर तक का सफर तय करने वाले बारसे देवा कई बड़ी माओवादी कार्रवाइयों में शामिल रहा। छत्तीसगढ़ पुलिस के अनुसार वह उन कई घातक हमलों में शामिल था, जिनमें CRPF के जवान शहीद हुए थे।

केंद्र सरकार द्वारा ऑपरेशन कगार शुरू किए जाने के बाद लगातार मुठभेड़ों, नेतृत्व के नुकसान, आत्मसमर्पण और हथियार डालने की घटनाओं से माओवादी संगठन की जमीनी इकाइयां बिखर गई हैं। पुलिस का कहना है कि हिड़मा के एनकाउंटर के बाद संगठन में भ्रम की स्थिति बनी, जिसके चलते आत्मसमर्पण को बेहतर विकल्प माना जा रहा है। इसी क्रम में बारसे देवा ने भी आत्मसमर्पण किया है।

इधर, सिविल लिबर्टीज कमेटी के तेलंगाना अध्यक्ष और महासचिव ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मांग की है कि तेलंगाना पुलिस की हिरासत में मौजूद बारसे देवा को तत्काल न्यायालय में पेश किया जाए। उन्होंने दावा किया कि उसके साथ 15 अन्य लोग भी हैं, जिन्हें दो दिन पहले तेलंगाना-छत्तीसगढ़ सीमा के पास पुलिस ने पकड़ा था।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
