छत्तीसगढ़वासियों के लिए गर्व का पल, तीन शहरों को मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार; राष्ट्रपति मुर्मू करेंगी सम्मानित
अधिकारियों ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 की विषयवस्तु 'स्वच्छता की नई पहल - बढ़ाएं हाथ, करें सफाई साथ' रखी गई है। यह स्वच्छता के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी, जनजागरूकता और नागरिक सहभागिता के महत्व को रेखांकित करती है।
छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोगों के लिए एक गर्व का पल आया है, यहां के तीन शहरों को स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए चुना गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार यानी 11 नवंबर को देश की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित समारोह में इन तीनों शहरों को सम्मानित करेंगी। इस बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 के तहत प्रदेश के रायपुर, बिलासपुर और बिल्हा शहरों का चयन राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए किया गया है।
अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) ने राज्य सरकार को पत्र भेजकर इस संबंध में औपचारिक जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि प्रदेश में स्वच्छता व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए की जा रही निरंतर कोशिशों, सफाई मित्रों के समर्पण और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी का परिणाम है।
'पूरे प्रदेश के लिए प्रसन्नता और गौरव का विषय'
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए रायपुर, बिलासपुर और बिल्हा के नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, नगरीय निकायों के अधिकारियों-कर्मचारियों और सफाई मित्रों को बधाई दी है। इस बारे में प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, 'देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन राष्ट्रपति के हाथों छत्तीसगढ़ के तीन शहरों का सम्मानित होना पूरे प्रदेश के लिए गौरव और प्रसन्नता का विषय है। यह सम्मान उन हजारों सफाई मित्रों के परिश्रम का भी सम्मान है, जो प्रतिदिन हमारे शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए अथक मेहनत करते हैं। साथ ही, यह उन जागरूक नागरिकों की सहभागिता का सम्मान भी है, जिन्होंने स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी समझकर इस अभियान को सफल बनाने में योगदान दिया है।'
'आज स्वच्छता एक व्यापक जनआंदोलन बन चुकी'
साय ने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत अभियान ने देश में स्वच्छता के प्रति नई चेतना जागृत की है। आज स्वच्छता केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनभागीदारी से संचालित एक व्यापक जनआंदोलन बन चुकी है। छत्तीसगढ़ भी इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारी सरकार की कोशिश है कि प्रदेश के सभी शहरों में स्वच्छता की बेहतर व्यवस्था हो, नागरिकों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण मिले तथा स्वच्छता के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना और मजबूत हो।'
'निरंतर कोशिशों और सामूहिक भागीदारी से सब संभव'
उधर MoHUA मंत्रालय की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि स्वच्छ भारत के लक्ष्यों को हासिल करने में नागरिकों की सहभागिता और नगरीय निकायों की कोशिशों की महत्वपूर्ण भूमिका है। छत्तीसगढ़ के तीन शहरों का राष्ट्रीय स्तर पर चयन दर्शाता है कि स्वच्छता के क्षेत्र में निरंतर प्रयासों और सामूहिक भागीदारी से उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं।
विभाग से मिले पत्र में कहा गया है कि स्वच्छ सर्वेक्षण के दसवें संस्करण में इन तीनों शहरों को मिलने वाली राष्ट्रीय पहचान प्रदेश के अन्य नगरीय निकायों को भी स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करेगी।
सफाई मित्र और मैदानी कर्मचारी भी होंगे सम्मानित
अधिकारियों ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 की विषयवस्तु 'स्वच्छता की नई पहल - बढ़ाएं हाथ, करें सफाई साथ' रखी गई है। यह स्वच्छता के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी, जनजागरूकता और नागरिक सहभागिता के महत्व को रेखांकित करती है। उन्होंने बताया कि नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय सम्मान समारोह की एक विशेषता यह भी होगी कि स्वच्छता व्यवस्था को जमीन पर सफल बनाने वाले सफाई मित्रों और मैदानी कर्मचारियों की भागीदारी को विशेष महत्व दिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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